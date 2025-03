Licenziata Maccarani, coach delle Farfalle da 30 anni: "L'ho saputo dai social, è drammatico"

Ritmica, licenziata Maccarani: era sotto accusa per "abusi psicologici"

Dopo 30 anni finisce l'avventura alla guida delle Farfalle per la direttrice tecnica della Nazionale di ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani. La coach delle azzurre, nel 2022, era stata denunciata da due ex ginnaste per abusi psicologici e sulla vicenda è in corso anche un'indagine che potrebbe portare anche al rinvio a giudizio per Maccarani. Sulla decisione hanno pesato le pressioni della Gymnastics Ethics Foundation, pronta - riporta Il Corriere della Sera - a sospendere la federazione italiana dal consesso internazionale qualora questa non avesse preso provvedimenti. La lettera di licenziamento le è stata recapitata all’ora di pranzo assieme all’invito ad allontanarsi dai locali dell’Accademia.

La decisione presa dal nuovo consiglio della Federginnastica è stata ratificata dal presidente Andrea Facci che venerdì - prosegue Il Corriere - l’aveva già anticipata alla tecnica lombarda. Facci, che assume l’interim della direzione fino a giugno, incontrerà oggi le allenatrici Carnali, Durdenevskaya e Russo che si prenderanno temporaneamente cura delle atlete. "L’ho saputo dai social mentre mi arrivava una lettera di licenziamento da parte del presidente — è la diversa versione di Maccarani — che non mi aveva detto nulla né al telefono né di persona. La situazione è drammatica".