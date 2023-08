Lina Souloukou, chi è la manager greca che può rilanciare la Roma

Roma, Lina Souloukou è la manager giusta per rilanciare il marchio giallorosso

Lina Souloukou è la maglia giallorossa numero uno. La nuova amministratrice delegata arrivata dalla Grecia lo scorso aprile si sta muovendo tantissimo per ristrutturare, razionalizzare e rilanciare sui mercati internazionali una Roma che sta facendo i conti con la difficoltà a trovare sponsor - quindi soldi - che suona strano per il marchio Roma. La nuova ceo lo sta facendo con la competenza di chi conosce il calcio e l’autorevolezza di chi non ha mai bisogno di alzare la voce.

Lina Souloukou e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri



Secondo quanto racconta Repubblica, Souloukou si è gettata totalmente nel pianeta Roma, ha studiato l’italiano, la sua famiglia è con lei nell’avventura romana. Ha conosciuto gli oltre 400 dipendenti della società, ha voluto confrontarsi con tutti prima di cominciare la spending review. È totalmente immersa nella questione costruzione del nuovo stadio, infatti sono stati già diversi i meeting con il sindaco Gualtieri. Ha affrontato (e tagliato) la questione delle consulenze esterne. Ha voluto ridiscutere tutti i contratti, a partire da quelli dei fornitori scaduti il 30 giugno. La signora Lina, che qualcuno a Trigoria chiama "pora Lina" per la mole di lavoro da affrontare, è l’unica dei top manager che sta cercando di capire Roma, la Roma e i romanisti.

Chi è Lina Souloukou, nuova ceo della Roma

La nuova ceo della Roma è nata nel 1983 a Larissa, in Grecia, dove è cresciuta. Il dna è quello di una sportiva: suo padre era un portiere e in un allenatore di calcio e la stessa Souloukou è stata una giocatrice di pallavolo internazionale. Nonostante gli studi universitari in giurisprudenza, non ha mai abbandonato la passione per lo sport, anzi ha saputo coniugare i due campi brillantemente, grazie a una specializzazione in Diritto dello Sport presso l’Università Politecnica di Madrid.