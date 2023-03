Little Big Italy, Francesco Panella gol con la Lazio: "La mia cacio e pepe per Lotito. A Immobile-Sarri.."

Little Big Italy, Francesco Panella va gol con la Lazio: "La mia cacio e pepe per Lotito. A Immobile-Sarri.."

Little Big Italy e non solo. Francesco Panella si racconta a tutto campo ad Affaritaliani.it tra cibo, tv, sogni futuri e mondo della ristorazione italiano (leggi qui l'intervista)

Ma c'è un'altra grande passione per il conduttore del programma cult in onda il lunedì in prime tv sul Nove (prodotto da Banijay Italia per Warner Bros): il calcio.

Il suo cuore batte per la Lazio e la squadra allenata da mister Sarri sta vivendo un momento magico in serie A (seconda in classifica con due punti di vantaggio sull'Inter, quattro sul Milan e cinque sulla Roma, sconfitta prima della pausa per le nazionali proprio nel derby capitolino con gol di Zaccagni).

Il sogno degli aquilotti ormai è chiaro: tornare in Champions League.





Se dovesse raggiungere questo obiettivo che piatto preparerebbe Francesco Panella al presidente biancoceleste Claudio Lotito?

“Gli farei sicuramente una cacio e pepe, perché lui è uno un po’ godereccio e quindi anche se poi sta attento glielo preparerei...”

A mister Sarri...

”Un piatto armonico, con tanti ingredienti che possano sposarsi bene l’uno con l’altro. Un piatto totalizzante, userei ingredidenti dolci, salati, di diverse consistenz. Farei un percorso gustativo a 360° che esprime un po’ il suo calcio”

E per il bomber Ciro Immobile invece...

”Un piatto sanguigno, un po’ da killer come lo è lui in area di rigore, perché quando vede la porta non c’è niente da fare va dritto giù. E quindi un piatto che sappia proprio di carne viva, una bella tartare di crudo”