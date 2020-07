Liverpool, trionfo.. cyberfit per i Reds allenati da Klopp

Milano, 23 luglio 2020 - Il Liverpool FC ha compreso rapidamente l'importante ruolo che la tecnologia e la protezione cyber svolgono nel settore sportivo, sempre più ogni giorno. Nel dicembre 2019, il Liverpool FC ha stretto una partnership con Acronis, leader globale nella protezione informatica, per il backup e l'archiviazione dei dati. Acronis, ha una storia di collaborazioni sportive con più partner tra le principali squadre di calcio (tra cui Roma e Inter), baseball e corse di Formula Uno. Acronis fa già parte della famiglia Fenway Sports Group e del mondo dello sport, grazie all'attuale partnership con Boston Red Sox e Roush Fenway Racing.

Drew Crisp, Senior Vice President, Digital Product, Media and Marketing del Liverpool Football Club ha dichiarato:

“Al più alto livello di sport, i dati sono incredibilmente importanti. La partnership che abbiamo con Acronis mantiene i dati del Club archiviati in modo efficiente, accessibile e sicuro. La partnership ci ha anche fornito vantaggi reali e tangibili per il modo in cui operiamo come società e società calcistica mentre ci avviciniamo alla conclusione di una delle stagioni di maggior successo della nostra storia. "

Stas Protassov, cofondatore e presidente di Acronis, ha dichiarato:

"Non potremmo essere più orgogliosi del nostro partner Liverpool FC. Questo è un grande momento non solo per la squadra, ma per milioni di fan in tutto il mondo, e siamo lieti di condividerlo con loro. I dati del club sono incredibilmente preziosi e l'accesso a tali dati in modo sicuro ed efficiente è fondamentale per l'esecuzione della loro strategia. Il team sa davvero come utilizzare al meglio i petabyte di dati che producono. Al momento abbiamo più di 50 partnership sportive con squadre di calcio, baseball, Formula 1 e Formula E. Sappiamo che i dati stanno diventando una risorsa fondamentale nello sport e personalizziamo la nostra tecnologia per proteggere quella risorsa in un ambiente ad alta pressione e ad alta intensità digitale"

Acronis aiuta i team sportivi a diventare #CyberFit offrendo una protezione informatica semplice, efficiente e sicura per carichi di lavoro con dati critici. Queste soluzioni sono progettate per archiviare in modo sicuro e consentire l'accesso a tutti i dati, applicazioni e sistemi, migliorando significativamente l'efficienza dei club nella gestione dei dati.

Maggiori informazioni sulle partnership tecnologiche di Acronis nel mondo dello sport qui: https://acronis.sport