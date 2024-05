Atalanta, Ademola Lookman distrugge il Bayer Leverkusen

L'Atalanta entra nella storia con una tripletta leggendaria: Ademola Lookman ha calato il tris nella finale di Europa League - giocata a Dublino - che ha distrutto l'imbattibile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso (prima partita persa in tutta la stagione - dopo 51 match senza sconfitte - per i campioni di Bundesliga). La Dea ha conquistato la prima coppa europea della sua storia grazie al 26enne attaccante nato in Inghilterra (quartiere londinese di Wandsworth) ma nazionale della Nigeria (di cui sono originari igenitori): gol di rapina su cross basso di Zappacosta, fantastico destro del limite a giro (dopo il tunnel a Xhaka) e siluro all'incrocio per chiudere i conti. Nella notte in cui tutti aspettavano Gianluca Scamacca (autote di un'ottima prestazione) o magari Koopmeiners (dominatore in mezzo al campo), le luci dei riflettori sono tutte per Ademola Lookman.

Atalanta, Lookman tripletta in una finale europea come Prati in Milan-Ajax

Lookman come Prati: l'attaccante italiano era stato l'ultimo a mettere a segno una tripletta in una finale europea per una squadra italiana. Il grande Pierino aveva portato il Milan sul tetto d'Europa il 28 maggio 1969, conquistando la Coppa dei Campioni, 4-1 all'Ajax del giovane Johan Cruijff. "E' la prima tripletta in carriera, sono felicissimo, abbiamo fatto la storia e la coppa viene a Bergamo. Incredibile. L'ambizione del club è quella di vincere, è stato uno sforzo collettivo, ciascuno a fatto la sua parte", ha detto Ademola Lookman al termine della finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen.

(foto Lapresse)



Ademola Lookman, chi è il bomber della tripletta leggendaria di Atalanta-Bayer Leverkusen in finale di Europa League

Giocatore versatile che sa svariare sul fronte offensivo (può giocare prima o seconda punta, ma anche ala sinistra), veloce e dotato di buon dribbling, oltreché di un ottimo tiro (chiedere al portiere del Bayer Leverkusen...), arrivato all'Atalanta ad agosto nel 2022 è proprio a Bergamo che ha trovato la sua consacrazione. La carriera di Lookman iniziata nel Charlton (con cui esordisce tra i professionisti e nel 2017, a 20 anni), poi il passaggio nell'Everton (al fianco di Romelu Lukaku) nel gennaio 2017 con 15 presenze e una rete. Il club di Liverpool lo presta al Lipsia dopo un anno (gennaio 2018) e in Germania mostra qualche lampo (4 gol in 34 presenze). A fine prestito fa ritorno ai toffees, ma un infortunio al ginocchio destro lo tiene fuori per diversi mesi non riuscendo a giocare praticamente mai (una presenza). Il 25 luglio 2019 lo richiama l'RB Lipsia, che lo acquista per 18 milioni di euro: poche presenze (11 senza gol), quindi il prestito al Fulham (34 partite e 4 reti) e l'anno successivo va al Leicester City (26 match giocati con 6 gol). Poi, come si diceva, ad agosto 2022 l'Atalanta scommette su di lui: la Dea investe 15 milioni di euro.

E' la svolta della carriera di Loockman: l'anno scorso 13 gol in 31 presenze di campionato (con 8 assist), quest'anno 9 in serie A (e 6 passaggi vincenti), ma soprattutto 5 in Europa League con la tripletta in finale che ha distrutto il Bayer Leverkusen e consegnato la Dea di Gasperini alla storia.

E inoltre...