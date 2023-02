Luca Vezil: "Are You The One Italia? In tema di amore mi ha insegnato che.."

Are You The One Italia, l'intervista a Luca Vezil

"Are You The One Italia"? E' un dating game diverso dagli altri perché non abbiamo solo la componente amorosa e quindi questi 20 concorrenti (dieci ragazzi e dieci ragazze) in realtà vanno alla ricerca dell'amore che già è stato determinato per loro a priori da un pool di esperti. Loro prima di entrare sono stati selezionati, studiati e per ognuno si è determinata un'anima gemella". Lo spiega ad Affaritaliani.it Luca Vezil, al suo debutto da conduttore lui che è star social (content creator da oltre 1 milione di follower e già ambassador di diversi brand iconici). "Alla fine del gioco, se tutti i 10 ragazzi troveranno la loro anima gemella nelle dieci ragazze torneranno tutti a casa con 200mila euro. Basta che scoppi una sola coppia e il montepremi salta. O si vince tutti assieme o si perde tutti insieme. E questa cosa creerà dinamiche anche divertenti. Non solo amore, ma anche di ricerca, strategia, gioco, litigio..."

Dopo questo programma che insegnamenti hai tratto sul piano dell'amore?

"Ho rinforzato la mia teoria che l'amore va ricercato in maniera più profonda che non attraverso un dating show o delle dating app. Cercare l'amore in un tempo così breve si va a valutare solo la componente prettamente estetica. Certo, i ragazzi sono stati 20 giorni, all'interno di una villa, h24. Quindi hanno avuto modo di conoscersi. Però..."

Però..

"Io che sono un po' più all'antica, credo maggiormente nel conoscersi con calma. Ma ho imparato dai ragazzi come rompere il ghiaccio. Io che sono estremamente timido soprattutto con i sentimenti, ho visto ragazzi e ragazze comportarsi in maniera esemplare nel 'cacciare'. Ho visto dei 'cecchini'..."

Qualche esempio...

"Noemi, che è una delle ragazze di punta, perchè è una bella guerriera, a un certo punto l'ho sentita dire 'A me piace lui, io vado'. E va. Abbiamo anche dei ragazzi... uno che ha detto 'Nella vita sono un Casanova'. E, tempo un minuto, mette in pratica le sue tecniche di seduzione. Che poi, andranno bene o male, lo vedremo nel programma"

Tu hai delle tecniche di seduzione?

"Cerco sempre di essere me stesso, farle ridere. Perché prendersi troppo sul serio e cercare di essere troppo 'prestanti' alla fine non paga sul lungo periodo. Bisogna mettere sul campo la verità e anche i propri difetti. Poi alla fine funziona. Ci si prova almeno, non posso dir tutto se no... (sorride, ndr)"

