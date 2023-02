Luca Vezil: "Salvezza Sampdoria? Non vedo la squadra attrezzata per scamparla"

Luca Vezil, “Are you the one? Italia” e la sua Sampdoria: l'intervista

Luca Vezil è sbarcato su Paramount+ con “Are you the one? Italia”. Un programma in cui l'amore regna sovrano. Dating-game che lo vede al debutto come conduttore lui che star sul web: content creator da oltre 1 milione di follower e già ambassador di diversi brand iconici.

E in tema 'sentimentale' uno dei dei tuoi amori è la Sampdoria. Come vedi la situazione legata alla salvezza da un lato e societaria dall'altro...

"Non vedo di buon occhio nessuna delle due e credo vadano abbastanza di pari passo, perché abbiamo costruito a inizio anno una squadra attrezzata per salvarsi. Chiaro poi che, la mente non essendo sgombra, ti porta anche a incappare in risultati che non vanno bene. Avendo problemi societari ed economici a un certo punto devi smantellare. Abbiamo venduto l'attaccante che era Caputo (all'Empoli, ndr) e il terzino destro Bereszyński (al Napoli, ndr), poi sono arrivati altri giocatori, ma al momento non vedo la squadra attrezzata per 'scamparla'.."

Sei pessimista quindi...

"Realista... purtroppo"

Luca Vezil: i segreti di “Are you the one? Italia”, la Sampdoria in difficoltà e... Video-intervista ad Affaritaliani.it

Luca Vezil conduce “Are you the one? Italia”, il dating e gaming show di Paramount+

“Are you the one? Italia”, la versione locale dello show di MTV, prodotta da Fremantle, è arrivata in esclusiva il 15 Febbraio su Paramount+. Il 19 febbraio il primo episodio dello show sarà disponibile anche su Pluto TV e, alle ore 21.00, andrà in onda anche su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715). Alla guida dello show debutta come conduttore Luca Vezil, content creator da oltre 1 milione di follower e già ambassador di diversi brand iconici. Il suo percorso fino ad oggi, la sua sensibilità, l’aria da amico fidato, oltre al suo amore per i viaggi, lo sport e la natura contribuiscono a fare di lui il presentatore ideale per il nuovo entusiasmante reality show che approda su Paramount+.





“Are you the one? Italia” è il più ambizioso esperimento di dating-game mai visto prima, in cui dieci ragazzi e dieci ragazze dovranno trovare (o meglio, rintracciare!) il vero amore. Un pool di esperti, infatti, ha selezionato i venti concorrenti abbinandoli in dieci coppie perfette.

“Are you the one? Italia”, il montepremi e il gioco

Per vincere il montepremi di 200.000 euro i ragazzi dovranno individuare tutti i dieci match, pena la perdita dell’intera somma di denaro. Ad aiutarli nella ricerca, una serie di giochi e di sfide che darà ai vincitori la possibilità di conoscersi meglio nel corso di date romantici. I daters in questione verranno poi mandati nella “Stanza della verità”, dove verrà svelato loro se sono un “match perfetto” oppure no. La casa sceglie infatti una coppia tra i vincitori della sfida, da votare nella “Stanza della verità”: l'unico modo per confermare se si tratti di una “coppia perfetta” o meno.

Le ore trascorse nella splendida villa di Gran Canaria, gli appuntamenti romantici e la stanza della verità permetteranno ai concorrenti di scoprire affinità e venire in contatto con i propri sentimenti.

Ad accompagnare i nostri daters in questo viaggio guidandoli tra le varie sfide del programma sarà Luca Vezil, mentre i meravigliosi paesaggi di Gran Canaria faranno da sfondo alle dinamiche tra i concorrenti, dando vita ad un reality, ma anche a un dating e gaming show.