Luciano Spalletti, il figlio entra nella Juventus, ecco cosa farà

Federico Spalletti, figlio del commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano, è un nuovo componente dello staff della Juventus. Lo rivela il Corsport, secondo cui "il ragazzo, che lo scorso anno era all'Udinese, entrerà a far parte dello staff di osservatori di Giuntoli".

Chi è Federico Spalletti

Federico Spalletti, come riporta il Corriere dello Sport, "per gli amici Chicco, 29 anni, a 18 è partito per gli Stati Uniti dove si è laureato in filosofia. Ha lavorato come osservatore in Figc, parla cinque lingue ed è il secondogenito di Luciano e della compagna Tamara. Ha un fratello più grande, Samuele, avvocato, e una sorella minore, Matilde".