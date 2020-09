Luis Suarez-Inter, Juventus beffata? La verità sul colpo di mercato

LUIS SUAREZ-INTER CON DZEKO JUVENTUS? CALCIOMERCATO NEWS

La voce di calciomercato che si è sparsa in Spagna è clamorosa: Inter su Luis Suarez. I problemi di tesseramento come comunitari (tempi burocratici incerti malgrado il Pistolero abbia passato l'esame di italiano a Perugia) hanno frenato la trattiva con la Juventus (che ha gli slot per extracomunitari bloccati visti i tesseramenti di Arthur e McKennie), con i bianconeri che attendono solo il passaggio di Milik al Napoli (affare da 23-25 milioni tra prestito oneroso, diritto di riscatto e bonus) per chiudere l'acquisto di Edin Dzeko dalla Roma (biennale da 7,5 milioni netti a stagione per il bosniaco e 15 milioni ai giallorossi). Ecco dunque che dalla Spagna è rimbalzata la voce di un'Inter che potrebbe andare su Luis Suarez e vestirlo di nerazzurro.

LUIS SUAREZ-INTER, COLPO DIFFICILE. CALCIOMERCATO NEWS

Al momento però siamo ancora a livello di suggestione. In questo momento il club nerazzurro lavora su alcune cessioni (per Godin-Cagliari ormai ci siamo, poi si penserà a Ranocchia-Genoa, mentre Perisic e Naingollan partono solo se arrivano offerte serie e non prestiti) che abbassino il monte ingaggi. Uno sforzo che ha sin qui rallentato l'arrivo di Arturo Vidal: col il Guerriero c'è l'accordo sull'ingaggio e anche per il cartellino (una somma tra i 500mila euro e il milione da versare al Barcellona), ma prima va sfoltito il monte ingaggi. In questo senso l'arrivo di Luis Suarez è più che complicato: l'attaccante uruguagio ha uno stipendio da oltre 10 milioni netti, cifre non all'ordine del giorno in casa Inter. Situazione che renderebbe complesso anche pensare a uno scambio con Lautaro Martinez (il Toro comunque se rimarrà - e al momento nulla si muove in senso contrario - dovrà discutere il rinnovo con adeguamento del contratto a fine mercato).

LUIS SUAREZ-BARCELLONA E DEPAY-MILAN?

Dunque tra Juventus e Inter, resta alta la possibilità che alla fine Luis Suarez resti a Barcellona per il suo ultimo anno di contratto. "Vediamo se c'è una via d'uscita o meno. Noi abbiamo sempre detto che rispettiamo i contratti e se dovesse restare sarà un giocatore in più della nostra rosa", ha detto l'allenatore del Barça Ronald Koeman nelle scorse ore. Il mancato divorzio con il Pistolero ha anche bloccato la trattativa per l'arrivo in blaugrana di Memphis Depay (che piace al mister del Barcellona). E l'esterno olandese sarebbe clamorosamente stato offerto al Milan...