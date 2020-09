VIDAL-INTER, ecco cosa blocca l'ex Juventus a Barcellona

Arturo Vidal si allena per le strade di Barcellona. Il Guerriero ha pubblicato un video nelle stories di Instagram in cui lo si vede correre... aspettando la chiamata dell'Inter. King Arturo, in compagnia di Juan Ramírez, il suo preparatore fisico, si è messo in moto da casa sino alla Ciudad Deportiva blaugrana.

VIDAL-INTER E INTER-BARCELLONA, ACCORDO TROVATO

L'accordo tra l'ex centrocampista della Juventus e il club nerazzurro è stato trovato da tempo (biennale da 6 milioni l’anno più opzione per il terzo). la società guidata da Suning ha l'ok anche dello stesso Barcellona (ci sarà un indennizzo di un milione per evitare l'addio a costo zero).

VIDAL-INTER E LA CESSIONE DI GODIN A CAGLIARI

Però Arturo Vidal ancora è a Barcellona anziché Appiano Gentile. Il motivo? L'Inter deve fargli posto nel... monte ingaggi. In questo senso si attende l'uscita di Diego Godin che sta trattando da qualche giorno il suo passaggio al Cagliari. L’uruguaiano è pronto a trasferirsi nella città dove è nata la moglie, figlia dell’ex rossoblù Pepe Herrera: sa di andare in una squadra che gli garantirà una maglia da titolare in grado di lanciarlo verso la Coppa America 2021 e il Mondiale 2022. Col Cagliari dovrebbe trovare un accordo per contratto un triennale da 2,5 milioni: all'Inter ne prendeva 5 e il club nerazzurro probabilmente darà un contibuto per facilitare il suo passaggio. Inter che subito dopo cercherà facilitare il passaggio di Ranocchia al Genoa (vanno vinte le resistenze del difensore) e proverà a piazzare in Spagna Dalbert e Joao Mario (il portoghese è esentato dal ritiro nerazzurro). Ma già con Godin a Cagliari, Vidal dovrebbe avere l'ok per sbarcare a Milano e mettersi agli ordini di Antonio Conte. Inter che poi nelle ultime settimane di calciomercato dovrà capire cosa fare con alcuni giocatori dal futuro in bilico: Nainggolan, Perisic, Brozovic ed Eriksen. Campioni di indiscusso valore che la società milanese non vuole dare in prestito con diritto di riscatto: o arriveranno offerte solide su cui riflettere o potrebbero restare tutti a Milano.