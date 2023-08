Lukaku alla Juventus, ma i tifosi non lo vogliono. Proteste-striscione ironico

Lukaku, striscione dei tifosi della Juventus: "Resta a Milano, il secondo portiere già lo abbiamo"

Alcuni tifosi della Juventus hanno esposto uno striscione a Torino all'esterno dell'Allianz Stadium: "Lukaku resta a Milano, il secondo portiere già lo abbiamo".

Il riferimento è alla palla gol "parata" nella finale di Champions League tra Manchester City e Inter quando D'Ambrosio andò in tuffo di testa, ma la sfera finì addosso a un incolpevole Big Rom fermo in area di rigore tra il compagno di squadra e la porta.

Uno striscione che fa tornare alla mente anche il coro "Noi Lukaku non lo vogliamo" intonato da alcuni tifosi della Juventus nei giorni del raduno bianconero al J-Medical.

Lukaku-Juventus aspettano il Chelsea: Nkunku ko spinge Vlahovic verso Londra

Tutto questo mentre Juventus e Chelsea sembrano relativamente più vicine nello scambio tra Lukaku e Vlahovic (nelle scorse ore in Baviera: nessun contatto col Bayern Monaco, ma una visita specialistica da Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt per fare il punto sulla pubalgia), anche se la distanza non è ancora colmata: i bianconeri chiedono 30 milioni + 5 di bonus come conguaglio, i blues sono a quota 20. Ma il club londinese ha sempre più urgenza di un attaccante dopo che si è decisa l'operazione di Christophe Nkunku destinato a restare fermo ai box anche per quattro mesi.

Inter, Zanetti: "Lukaku ha deluso, anche come uomo"

"Per ciò che l’Inter ha fatto per lui ci aspettavamo un altro tipo di comportamento. Come professionista e uomo. Lui ha diritto di andare dove vuole, ci mancherebbe, bastava solo dirlo per tempo. Nessuno, però, è più grande del club e nel costruire una squadra devi sempre considerare chi metti in uno spogliatoio", le parole del vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti alla Gazzetta dello Sport