Lukaku, Balogun, Scamacca e il giallo Samardzic: Inter-Marotta estate più nera che azzurra

Calciomercato Inter, la lunga estate di Beppe Marotta e Piero Ausilio

Beppe Marotta è il re del calciomercato e uno dei più grandi dirigenti nella storia del calcio italiano e mondiale. Ma questa estate 2023 decisamente per lui (e non solo) è stata decisamente complicata forse otlre le aspettative: tra limiti di budget e bilancio cui la dirigenza dell'Inter deve attenersi o variabili impazzite del mercato.

Calciomercato Inter, Thuram-Frattesi colpi da maestro di Marotta

E dire che era iniziato tutto alla grande: pronti via e colpo Markus Thuram a parametro zero. 'Soffiandolo al Milan' aveva detto e scritto qualcuno (dimenticando che i rossoneri avevano scelto di non rilanciare: non logico assicurare all'ex attaccante del Borussia Mönchengladbach uno stipendio pari o addirittura superiore a quello di Rafael Leao che aveva appena rinnovato).

Subito dopo ecco l'acquisto di Davide Frattesi dal Sassuolo: uno dei centrocampisti italiani più promettenti, nel giro della nazionale e preso in prestito con obbligo di riscatto. Anche qua, alcuni avevano parlato di Milan beffato, quando era chiaro che i rossoneri non fossero sul giocatore (Loftus Chek, Reijnders e Musah erano gli obiettivi poi tutti presi), ma questa è un'altra storia. Senza dimenticare la cessione d'oro di Onana al Manchester United (arrivato a parametro zero un anno fa e venduto a circa 55 milioni) e quella di Marcelo Brozovic in Arabia Saudita.

Il dato di fatto che è dopo pochi giorni di mercato l'Inter aveva segnato un uno-due bruciante in entrata: come iniziare una partita e trovarsi sul 2-0 dopo venti minuti.

Calciomercato Inter, il colpo di scena Lukaku sconvolge i piani sull'attaccante

E Beppe Marotta aveva preparato anche il terzo gol per chiudere la 'partita' del calciomercato nel primo tempo: Romelu Lukaku. Una trama tessuta da fuoriclasse con accordo trovato col Chelsea (attorno a 35 milioni per un giocatore venduto due anni fa ai blues per 110 mln) e Big Rom pronto a tornare nerazzurro. Anzi no. Lì però qualcosa si è inceppato nel meccanismo: l'attaccante belga ha smesso di rispondere al telefono per qualche ora, salvo poi comunicare che nella Milano nerazzurra non sarebbe tornato (con la Juventus che da settimane cerca di chiudere la trattativa per prenderlo a titolo definitivo dal Chelsea).

COLPO INTER, PRESO CARLOS AUGUSTO L'Inter ha ceduto all'Union Berlino Robin Gosens, esterno tedesco classe 1994 ex Atalanta, per 15 milioni bonus compresi. Con la cifra incassata i nerazzurri hanno chiuso la trattativa per Carlos Augusto, esterno brasiliano classe 1999 del Monza che arriva in prestito con obbligo di riscatto, attorno ai 13 milioni di euro più bonus.

Calciomercato Inter: Balogun-Scamacca fumate nere. Morata telenovela

Un no clamoroso e imprevisto (quando tra l'altro l'Inter aveva salutato Edin Dzeko - in direzione Turchia - anche alla luce della convinzione di riavere Lukaku) che ha complicato tutti i piani di mercato dell'Inter. Da lì in poi è partita una caccia frenetica all'attaccante: la telenovela Balogun dall'Arsenal chiusasi in queste ore con la rinuncia a continuare le trattative per un giocatore tecnico, veloce, giovane (classe 2001), ma valutato a peso d'oro dai Gunner. La telenovela numero due in salsa spagnola su Alvaro Morata, giocatore che piace a Inzaghi ma non scalda la dirigenza anche e soprattutto nel rapporto prezzo-qualità (6,5 milioni di ingaggio senza l'aiuto del Decreto Crescita e Atletico Madrid che chiede 21 milioni probabilmente in tranche unica). E poi Gianluca Scamacca che sembrava a un passo dall'Inter sino a quando l'Atalanta, con i soldi della cessione di Rasmus Hojlund al Manchester United (85 milioni dai Red Devils alla Dea: capolavoro di Percassi), non ha rilanciato forte con West Ham e giocatore portandolo l'ex attaccante del Sassuolo alla corte di Gasperini.

Calciomercato Inter, Arnautovic più che Taremi

Ora l'Inter sull'attaccante ha un bel rebus da risolvere a meno di venti giorni dalla chiusura del mercato e deve accelerare sui piani B: in primis Marko Arnautovic se il Bologna farà sconti (i nerazzurri certo non vogliono andare oltre a 10 milioni complessivi per il 34enne austriaco), Mehdi Taremi del Porto in seconda battuta (ma i lusitani sono una bottega cara: lo valutano attorno ai 30 mln, cifra esagerata per un 31enne che poi non sarebbe rivendibile). Mentre Beto dell'Udinese sembra il piano C se non entreranno Arnautovic o Taremi (oltre, secondo la Gazzetta, alla suggestione Eric Maxim Choupo-Moting, punta 34enne del Bayern Monaco). La volontà sarebbe quella di chiudere nel giro di poche 48 ore. Vedremo.

Calciomercato Inter, Samardzic frenata e schiarite nerazzurre

Ma tra le spine nerazzurre di questo mercato, oltre alla telenovela portiere (il sogno forse sarebbe stato Vicario dall'Empoli, ma il Tottenham ha messo subito 20 milioni più bonus prima ancora che si potesse ipotizzare una qualsiasi trattativa col club toscano) poi chiusasi con l'happy end (l'esperto Sommer dal Bayern Monaco e il collaudato Audero dalla Sampdoria) se n'è aperta improvvisamente un'altra inaspettata legata a Lazar Samardzic. La trattativa con il 21enne centrocampista serbo dell'Udinese si è improvvisamente arenata dopo le visite mediche. Subito molti addetti ai lavori hanno pensato a un rilancio dietro le quinte del West Ham o magari di qualche top club italiano (il ragazzo è sempre stato un pallino dello juventino Giuntoli sin dai tempi del Napoli). Anche se in realtà il giocatore pare deciso a vestire la maglia nerazzurra ("Firmo? Certo", avrebbe risposto a un tifoso secondo Sportitalia) e dall'entourage di Samardzic e in queste ore arrivano segnali di avvicinamento ("Siamo sulla buona strada").

Insomma, un'estate caldissima quella che sta vivendo Marotta, anche se la sensazione è che alla fine di gialli e telenovele di mercato alla fine la squadra nerazzurra sarà la favorita o una delle massime favorite per la conquista dello scudetto. Con il sogno di conquistare la seconda stella prima del Milan. Diavolo permettendo...