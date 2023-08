Lukaku, il Chelsea apre al prestito. Pronto al ritorno in Italia, ecco dove

Calciomercato, il Chelsea apre al prestito di Lukaku. La Roma è pronta a pagare un ingaggio di 8-9 milioni di euro

Romelu Lukaku è formalmente un giocatore del Chelsea ma la sua situazione è tutt'altro che definita. Il nuovo tecnico Pochettino non ritiene utile al progetto e il belga, che inizialmente era intenzionato al prolungare la sua permanenza all'Inter, si era quindi avvicinato alla Juventus. I bianconeri non sono però riusciti a cedere Vlahovic e quindi non è stato ancora possibile chiudere l'affare a pochi giorni dalla fine del mercato.

Si è quindi parlato di un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita ma l'idea non sembra averlo convinto. Oggi però la situazione di Lukaku sembra essersi sbloccata. Sia The Athletic sia The Telegraph confermano che il Chelsea ha aperto al prestito dell'attaccante a patto che il nuovo club si accolli in toto il suo ingaggio.

Calciomercato Roma, spunta l'ipotesi prestito per Lukaku

Nel destino di Lukaku sembra esserci ancora l'Italia ma questa volta sembra che sia la Roma ad essere in vantaggio su Inter e Juventus. Grazir al decreto crescita il belga potrebbe costare ai giallorossi una cifra tra 8 e 9 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Sarebbe l'ingaggio più alto in rosa.

Si tratta quindi per un prestito secco ma gli inglesi vorrebbero imporre alcune condizioni. Lukaku ha comunque anche diverse offerte dall'estero con Psg, Tottenham e Barcellona in prima fila.