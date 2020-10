Lukaku infortunato: Romelu è ko, ansia per l'Inter di Antonio Conte

LUKAKU INFORTUNATO: TEGOLA PER L'INTER DI ANTONIO CONTE

Ansia in casa Inter per l'infortunio muscolare a Romelu Lukaku. Il club nerazzurro ha fatto il punto della situazione attraverso un comunicato ufficiale.

LUKAKU INFORTUNIO, 'RISENTIMENTO MUSCOLARE'

"Romelu Lukaku si è sottoposto a risonanza magnetica presso l’istituto Humanitas di Rozzano in seguito a un problema riscontrato nella gara di UEFA Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante belga saranno valutate giorno dopo giorno", riporta l'inter.

LUKAKU OUT, INTER-PARMA: CHI AL FIANCO DI LAUTARO MARTINEZ?

L'infortunio costringerà Lukaku a saltare la sfida di San Siro contro il Parma, a forte rischio a questo punto anche il big match di Champions League con il Real Madrid. Antonio Conte è in emergenza dunque, perde il giocatore faro della sua Inter che viaggia alla media di un gol a partita in stagione: 7 in 7 presenze, 5 in Serie A e 2 in Champions (l'anno scorso ne ha segnati 34 eguagliando il primo anno del Fenomeno Ronaldo in maglia nerazzurra). Per giunta anche Alexis Sanchez sta rientrando ma è reduce da un infortunio. Di fianco a Lautaro Martinez possibile a questo punto che venga schierato Pinamonti o scelto il croato Perisic che sarebbe punta d'appoggio al Toro.

SKRINIAR ANCORA POSITIVO

Un'altra brutta notizia per Antonio Conte è legata al difensore Milan Skriniar, ancora positivo al Covid-19 dopo 23 giorni come evidentizato dal tampone effettuato dopo il rientro dalla Slovacchia. Si allonta la convocazione per la sfida tra Inter e Real Madrid...