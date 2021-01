Lukaku, Manchester City vuole strapparlo all'Inter. Calciomercato news

Lukaku, Manchester City di Guardiola vuole strapparlo all'Inter

Suonano le sirene della Premier League per Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter e' corteggiato dal Manchester City, alla ricerca di un sostituto di Sergio Aguero (in scadenza di contratto e gli è stato offerto un contratto dimezzato: Psg alla finestra per il 32enne argentino). Le grandi stagioni in nerazzurro e l'esperienza nel campionato inglese (fra Chelsea, WBA, Everton e Manchester United) hanno reso Lukaku un obiettivo dello sceicco.

Il fuoriclasse belga però non è l'unico attaccante entrato nel 'casting' di Guardiola: sono seguiti anche il bomber norvegese Erling Haaland del Borussia Dortmund e Darwin Nunez del Benfica.

L'Inter considera incedibile Lukaku e il giocatore vuole restare a Milano, ma attenzione alle proposte indecenti del Manchester City che pare essere pronto ad investire circa 200 milioni di sterline per rinforzare il suo reparto offensivo.

CALCIOMERCATO, ALABA: REAL MADRID IN POLE POSITION (A PARAMETRO ZERO). MARCELO VERSO L'ADDIO AI BLANCOS

Sembra inevitabile, invece, la partenza di David Alaba. L'austriaco e' in scadenza con i campioni d'Europa del Bayern Monaco e lo stesso Flick ha confermato un suo addio piu' che probabile dopo oltre 10 anni in Germania. In pole position c'e' il Real Madrid, per Marca l'accordo con Alaba e' stato gia' trovato sulla base di un quadriennale da 11 milioni ma papa' George frena affermando che tutto puo' ancora succedere con la concorrenza di altri top club europei. Pare ai titoli di coda col Real Madrid l'avventura di Marcelo, tentato dal Monaco con un ingaggio di 6 milioni per tre stagioni, il Psg intanto punta Dele Alli del Tottenham.

MILIK-MARSIGLIA, SI TRATTA. ZACCAGNI NEL MIRINO DEL NAPOLI (E NON SOLO). BENATIA-PARMA, SI COMPLICA

Il Marsiglia continua a trattare con il Napoli per Arkadiusz Milik. il club francese ha alzato l'offerta a 12 milioni di euro (8 milioni garantiti con un prestito con obbligo di riscatto, più altri 4 milioni di bonus, legati alla qualificazione in Champions League e il 20% sulla futura rivendita per la parte eccedente gli 8 milioni.). La fumata bianca potrebbe arrivare a breve con l'attaccante polacco che firmerebbe un quadriennale da 3,5 milioni netti a stagione.

Nel futuro dei partenopei c'e' l'obiettivo Mattia Zaccagni e il procuratore Tinti svela a Rai Radio1 Sport che "nella sessione di giugno cambiera' sicuramente squadra, trovera' spazio in una delle grandi italiane". Napoli in prima fila, ma Roma, Lazio e Milan seguono il centrocampista del Verona.

Il Torino da' ufficialmente il benvenuto al tecnico Davide Nicola, gli innesti granata per risalire dal fondo della classifica dovrebbero riguardare soprattutto il centrocampo con i nomi di Kurtic e Schone sulla lista. Le dirette concorrenti per la salvezza non restano a guardare ma subiscono alcune battute d'arresto nelle trattative imbastite. Si complica la strada del Parma verso Mehdi Benatia, i ducali nel frattempo lavorano anche per riportare Franco Vazquez in Serie A e innalzare la cifra tecnica. Si allontana pure Sam Lammers dal Genoa dopo le parole di Gasperini: "Se le cose rimangono cosi', resta", la sentenza del tecnico dell'Atalanta. Addio definitivo di Fabio Pisacane dopo quasi sei anni passati al Cagliari: il 34enne difensore e' stato ceduto in Serie B al Lecce.