Maignan 'sotto attacco' a Udine, così Ibrahimovic ha calmato Magic Mike

Maignan, Ibrahimovic scende in campo. Zlatan "mi ha detto cosa..."

"Mi ha detto di rimanere forte nella testa, di dare la risposta giusta e vincere la partita", le parole di Mike Maignan raccontando del breve colloquio con Zlatan Ibrahimovic a Udine. "Abbiamo una famiglia, ho sentito il sostegno di tutti. Noi siamo qua per giocare a calcio, per dare tutto per i nostri tifosi, per dare spettacolo. Anche io ero dispiaciuto di andare negli spogliatoi così ma ho avuto il sostegno di tutti. Abbiamo parlato e abbiamo deciso di tornare in campo per dare la risposta giusta", le parole del portiere del Milan.



👊🏼Cambio di marcia con l’avvento di questo signore qui, di nuovo.

Il vero leader di questo #Milan!#Ibrahimovic pic.twitter.com/cri7zu1xQZ — Milan Zone (@theMilanZone_) January 21, 2024



