Malagò, team building a Cortina da 70 mila €. Hotel 5 stelle e curling

Malagò, weekend a Cortina da 70 mila €. Hotel 5 stelle e curling

Mancano cinque anni alle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ma i preparativi sono già in corso. Nello scorso weekend - si legge sul Fatto Quotidiano - è andato in scena il "team building" del Comitato organizzatore, capeggiato dal presidente del Coni Giovanni Malagò. La Fondazione si è ritrovata per il suo momento di svago e lavoro, per imparare a conoscere gli impianti e il territorio su cui lavoreranno per anni, per fare squadra. Tra dipendenti e dirigenti, oltre cento persone. “Ancora in pochi”, sottolinea la Fondazione, figuriamoci quando saranno in tanti: a regime diventeranno oltre 600.

Il programma delle attività - prosegue il Fatto - è stato organizzato dal Comune di Cortina. Venerdì pomeriggio partita a curling nello stadio del ghiaccio, con lezione e pratica con la squadra locale. Sabato mattina un paio di seminari in aula, ma poi via in bicicletta a visitare gli impianti,e persino una prova sulla pista di allenamento di bob estiva. Ma che dire del soggiorno: due notti al Savoia, hotel a 5 stelle da 300 euro a stanza, per gli amici olimpici avranno fatto sicuramente uno sconto. Prima cena in albergo, seconda ad alta quota al rifugio Faloria, dove si arriva solo in cabinovia, piatti prelibati di montagna, un brindisi ai Giochi che verranno. Conto un po’ salato, ma Cortina non è certo il posto per tirare la cinghia: circa 70 mila euro.