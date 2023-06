Manchester City-Inter dove vederla: Sky, Canale 5 o Amazon Prime Video? Tv-streaming e formazioni

Manchester City-Inter dove vederla tv e streaming

Inter-Manchester City finale di Champions League: sabato 10 giugno alle 21 all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul si assegna la Coppa europea più importante. Lautaro Martinez, Lukaku, Dzeko e compagni sognano il terzo trionfo in stagione (dopo Coppa Italia e Supercoppa Italiana). La squadra allenata da Guardiola e che in Haaland il re dei bomber mondiali vuole il Triplete (Premier League, Coppa d'Inghilterra e Champions). Già, proprio quel Triplete che nel 2010 venne conquistato dai nerazzurri allora allenati da José Mourinho (finale contro il Bayern Monaco e doppietta di Milito). Manchester City-Inter dove vederla: tv e streaming, guida veloce per seguire la finale.

Manchester City-Inter tv su Canale 5

Manchester City-Inter si vedrà in diretta tv in chiaro. La finale di Champions League andrà su Canale 5 sabato 10 giugno alle 21. La telecronaca su Mediaset sarà di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Manchester City-Inter dove vederla in tv: Sky

Manchester City-Inter sarà trasmessa in diretta tv pay. Sky darà infatti la finale di Champions League sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La telecronaca sarà di Fabio Caressa con il commento tecnico di Beppe Bergomi.

Manchester City-Inter dove vederla in streaming

Manchester City-Inter in diretta streaming? Ci sono molte opzioni per seguire la finale di Champions League: Sportmediaset in chiaro, Mediaset Infinity+, SkyGo e Now. Telecronaca sempre di Trevisani-Paganin sui canali streaming Mediaset e Caressa-Bergomi su quelli Sky.

Manchester City-Inter probabili formazioni della finale di Champions League

Pep Guardiola schiera il Manchester City col 3-2-4-1: Akanji perno in difesa, Grealish titolare (Mahrez e Foden in panchina) De Bruyne e Gundogan a supporto di Haaland. Nell'Inter Simone Inzaghi recupera Mkhitaryan (che dovrebbe partire in panchina) e ha il dubbio Lukaku-Dzeko (favorito Edin su Big Rom al fianco di Lautaro Martinez) con Brozovic e Calhanoglu a ispirare la manovra.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All. Guardiola

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

