Prestiti Sanchez e Smalling: non finiranno l'Europa League con Inter e Roma

Il Manchester United ha annunciato, con una nota sul proprio sito ufficiale, il prolungamento del prestito di Chris Smalling alla Roma e Alexis Sanchez all'Inter fino al termine del campionato di Serie A.

Nel comunicato si fa riferimento alla "prima settimana di agosto" come termine per la proroga del prestito e quindi sia il difensore inglese, sia l'attaccante cileno, almeno per il momento, non disputeranno l'Europa League in maglia giallorossa e nerazzurra.

Alexis Sanchez sarà agli ordini di Antonio Conte fino al match di campionato Atalanta-Inter, mentre Smalling giocherà con la maglia giallorossa sino a Juventus-Roma. Poi faranno ritorno alla base, anche se non rientrano più nei piani di Solskjaer. L'unica possibilità per Inter e Roma è altrmenti di trovare un accordo con il Manchester United per un nuovo prestito o per l'acquisto a titolo definitivo.