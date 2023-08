Mancini ct dell'Arabia. Contratto d'oro e veleno: "Trattato come Pacciani"

Roberto Mancini ricoperto d'oro dai sauditi. Ecco quanto guadagnerà per allenare l'Arabia

Roberto Mancini è il nuovo ct dell'Arabia Saudita. L'ex tecnico della Nazionale non ci ha messo molto a trovare un incarico dopo le dimissioni in seguito alla diatriba con il presidente della Figc Gabriele Gravina. Sarà presentato ufficialmente oggi a Riad. Mancini comincerà la sua nuova avventura già a partire da settembre. Per quanto riguarda il contratto, l’accordo con la Federcalcio saudita avrebbe una durata di due anni e mezzo, ossia almeno fino al Mondiale 2026 che si giocherà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Per il suo nuovo ruolo Mancini riceverà uno stipendio di 50 milioni di euro netti, con la possibilità di salire fino a 60 grazie ai bonus legati alla prossima Coppa d’Asia, ai Mondiali e al ranking Fifa. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi, l’ex ct degli Azzurri porterà con sé a Riad buona parte dello staff tecnico di Coverciano. Ad allenare la nazionale italiana, e a prendere quindi il posto di Mancini, sarà invece come annunciato dalla Federcalcio Luciano Spalletti.

"Dopo aver fatto la storia in Europa è il momento di fare la storia in Arabia Saudita". Sono queste le prime parole di Roberto Mancini da nuovo ct della nazionale di Riad. In un video pubblicato su Twitter-X, la squadra saudita ufficializza l’inizio della nuova avventura dell’ex ct degli Azzurri, definito "un vincitore nato, un creatore di storia, una leggenda del gioco". E nel filmato, dopo riferimenti visivi e sonori alla miglior tradizione italica (non solo calcistica), come una star compare lo stesso Mancini. Che con un sorriso larga assicura di essere pronto a scrivere la storia nel Golfo.