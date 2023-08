Mancini e i 90 milioni di buoni motivi per dimettersi. Sarà il ct dell'Arabia

Mancini e l'addio alla Nazionale, dietro ci sarebbero gli sceicchi. I dettagli della trattativa per diventare ct dell'Arabia

Roberto Mancini è ad un passo da diventare ct dell'Arabia Saudita, l'ex tecnico della Nazionale sarebbe sempre più tentato dal ricco contratto che gli è stato proposto e i colloqui negli ultimi giorni si sarebbero intensificati. Potrebbe essere questione di giorni, poi il nuovo tecnico - si legge su La Gazzetta dello Sport - sarà annunciato con il suo staff. Si parla di un ingaggio da 25-30 milioni all’anno fino al Mondiale nordamericano del 2026 che non è però il primo obiettivo: a gennaio c’è subito la Coppa d’Asia in Qatar, vinta tre volte dai sauditi, ma l’ultima risale al 1996". Mancini terrà una riunione per organizzare il team.

Sul suo incarico - riporta la Gazzetta - non è la federazione saudita a trattare direttamente: in questi casi entrano in gioco i plenipotenziari della famiglia reale. Lo staff, dai salari altissimi e con svariati benefit, dovrebbe comprendere Salsano, Lombardo, Nuciari, Battara, Gagliardi, Scanavino e forse Oriali che non proseguirà il rapporto con la Figc.