Mancini rabbioso con Autostrade per l'Italia: "Vergognatevi"

Mancini di ritorno dalla partita Italia-Lituania si è lamentato su Instagram con Autostrade per l'Italia del traffico causato dai lavori sulla Milano-Genova

Dopo due pareggi consecutivi l'Italia torna a vincere per 5 a 0 contro la Lituania a Reggio Emilia. Per gli Azzurri la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 si sta mettendo bene, anche considerando lo 0-0 tra Svizzera e Irlanda del Nord che li porta virtualmente al primo posto nel girone. Roberto Mancini può considerarsi soddisfatto del percorso della Nazionale ma molto meno per quanto riguarda il ritorno a casa. Il ct dell'Italia infatti sulle sue Stories di Instagram si è lamentato con una certa veemenza con Autostrade per l'Italia per la chiusura di un tratto d'autostrada Milano-Genova per lavori: "Arrivi a mezzanotte dalla A7 e allo svincolo per l'A26 trovi l'autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi, ma in tanti dovete vergognarvi. Vergogna".