Manduzkic-Milan, l'ex Juventus come vice-Ibrahimovic per Stefano Pioli

Mario Mandzukic al Milan? L'ipotesi che sembrava di fantamercato invece sta trovando conferme. L'ex attaccante della Juventus - svincolato dopo la sua esperienza in Qatar con la maglia dell’Al-Duhail - sta diventando un'opzione per il club rossonero e la dirigenza di via Aldo Rossi nelle scorse ore ha avuto contatti il suo procuratore Branchini.

Manduzkic supera Pavoletti come vice Ibrahimovic al Milan

Nei giorni scorsi si è parlato di Leonardo Pavoletti, ma ora sono in salita le quotazioni di Mandzukic. Il 34enne centravanti croato (classe '84) si sta allenando tutti i giorni e ha voglia di tentare una nuova avventura in serie A: Mario sarebbe disposto ad accettare un contratto di 6 mesi. Per caratteristiche fisiche e tecniche sarebbe il vice Ibrahimovic ideale, permettendo al Milan di completare nel migliore dei modi un reparto che ha in Zlatan, Rafael Leao e Ante Rebic i suoi cardini.

Meitè-Milan, accordo

A centrocampo è praticamente fatta per Soualiho Meité del Torino. Il centrocampista (classe 94) arriverà in prestito oneroso (circa un milione) con diritto di riscatto (attorno ai 10 mln) e potrà entrare nelle rotazioni in mezzo con Kessie, Bennacer e Tonali.

Andrea Conti, Fiorentina e Parma

Resta in uscita Andrea Conti: piace alla Fiorentina, che pensa al suo acquisto (il Milan lo valuta 7,5 milioni) però non ha ancora affondato il colpo. E in queste ore si è inserito il Parma di D'Aversa.