Maradona, Ferlaino durissimo risponde a Cabrini "Se Pessotto fosse...."

Corrado Ferlaino replica all'ex terzino della Vecchia signora Antonio Cabrini che ha dichiarato nei giorni scorsi a proposito della morte prematura di Maradona: "se fosse venuto alla Juve, ora non sarebbe morto". Nonostante le successive scuse dell'ex terzino bianconero, Ferlaino, presidente del Napoli ai tempi di Maradona, non si è trattenuto: "E quel giocatore della Juve che si è suicidato? A Napoli non sarebbe mai successo" le sue parole a Rainews 24. Il riferimento è al tentato suicidio di Gianluca Pessotto che, il 27 giugno 2006, si lanciò nel vuoto dall'edificio della sede della Juve a Torino con in mano un rosario, per poi salvarsi dopo settimane di ricovero in ospedale.

"Il gesto del giocatore della Juventus che si è suicidato non sarebbe mai successo a Napoli - ha detto Ferlaino - perché Napoli è una città bella, piena di vita. Cabrini è un giocatore juventino, lasciamogli dire queste sciocchezze. Certamente (Maradona, n.d.r.) non sarebbe mai andato alla Juventus. Se n’è scappato dal Barcellona, figuriamoci se sarebbe andato alla Juventus. Maradona era amico del popolo napoletano perché legava benissimo con questo. Cabrini dice sciocchezze, ognuno può dire quello che vuole, anche le sciocchezze".