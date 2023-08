Marcelo choc, l'ex Real Madrid spezza la gamba all'avversario e scoppia a piangere. Video

Marcelo spezza la gamba a un avversario. L?ex Real Madrid scoppia a piangere in campo

Nel match di Coppa Libertadores tra Argentinos Juniors e Fluminense, Luciano Sanchez che nel tentativo di rubare palla a Marcelo viene colpito in pieno dal brasiliano. L'ex giocatore del Real Madrid non fa in tempo a togliere la gamba e prende in pieno all'avversario, rompendogli la gamba. Il centrocampista è stato espulso per il fallo malgrado l'intervento non fosse volontario, si rende subito conto della gravità della situazione e richiama la panchina per far entrare i soccorsi. Alza le braccia, si scusa e poi scoppia in lacrime.