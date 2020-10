Marchisio, dalla Juventus a testimonial di calze, star Instagram e sex symbol

Claudio Marchisio va in gol con... un paio di calze. L'ex Principino della Juventus (soprannome che si porta dietro da quando aveva 18 anni "perché arrivavo agli allenamenti con il completo"), dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, è diventato testimonial di Red, marchio dello storico (dal 1938) Calzificio Re Depaolini di Parabiago (oltre a essere rimasto vicino al mondo del calcio, che continua a commentare come opinionista di Rai Sport). Lui che nella sua vita sempre da testimonial è stato scelto anche da Giorgio Armani per il suo profumo Acqua di Giò.

Perché ha accettato di fare il testimone per le calze? «Partiamo dal presupposto che sono molto attento ai particolari. La moda maschile è meno creativa di quella femminile e la calza, un accessorio, può anche svelare il carattere di una persona. Io ho uno stile prevalentemente classico ma oggi si può spezzare un completo con una stampa divertente sulle calze, io per esempio ieri nei ho usato un paio con le meduse che mi ricordano il mare (anche se pungono…). In particolare, per quanto riguarda Red, apprezzo la qualità e si è creato con l’azienda un rapporto di fiducia che è sempre molto importante», ha spiegato al Corsera.

Claudio Marchisio è anche una star di Instagram, forte di 4,6 milioni di follower che lo seguono: «Credo abbia aiutato molto il fatto di essere uno sportivo e di aver giocato nella Juve», spiega. E poi l'ex centrocampista della Juventus continua a essere considerato un sex symbol. «E’ la visibilità del calcio che mi ha portato ad essere etichettato così. Fa piacere e regala qualche litigio a casa che non fa mai male…». La Juventus è stato il grande amore calcistico, la moglie Roberta Sinipoli è il grande amore della sua vita. Una coppia che ha un rapporto solido e duraturo da anni. Il segreto? «Per quel che riguarda noi, contano tanti elementi insieme. Anche litigare spesso è un modo di parlarsi: è stato importante per sentirci vicini quando ero in ritiro 4 giorni su 7».