Marika Fruscio, lingerie scudetto per il Napoli. "Da infarto". Le foto

Marika Fruscio, lingerie bianca e scudetto Napoli, che spettacolo!

La festa scudetto di domenica è stata rovinata da Boulaye Dia (poi autore di una tripletta alla Fiorentina, chi è il gioiello della Salernitana? Leggi qui), quindi mercoledì sera la Lazio ha battuto il Sassuolo facendo slittare nuovamente l'appuntamento con la storia per il Napoli. Ma nella notte di Udine il destino sarà probabilmente compiuto (basta un punto alla squadra di Luciano Spalletti): il terzo scudetto è alle porte. Poi domenica allo stadio Diego Armando Maradona sarà tempo di festa in occasione del match contro la Fiorentina (in programma alle 18).

Intanto chi è già pronta a celebrare il terzo scudetto del Napoli è Marika Fruscio, volto tv (opinionista su Top Calcio 24 e Telelombardia con Calcissimo) e tifosissima degli azzurri: nei giorni scorsi ha mostrato alcuni visti ad hoc sul tema e nel frattempo lascia senza fiato i fan in lingerie bianca.

Marika fruscio lingerie bianca. La super tifosa del Napoli fa sognare i fans





