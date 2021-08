Martina Colombari, bikini da urlo. Marika Pellegrinelli: "The body". FOTO

Martina Colombari bikini da urlo, Marika Pellegrinelli: "The body"

"The caption is yours….", scrive Martina Colombari postando una foto sotto la doccia in spiaggia. La moglie dell'ex bandiera del Milan, Billy Costacurta (apprezzatissimo commentatore a Sky Sport negli ultimi anni) sfoggia un fisico spettacolare. "The body", commenta Marica Pellegrinelli aggiunngedo 3 emoticon con gli occhi a cuoricino. "Fisico pazzesco!!! Bella bellissima!!", scrive Yvonne Sciò. I fans approvano. Tantissimi i commenti di apprezzamento. "Martina per te il tempo non passa mai!! 30 anni fa eletta Miss Italia oggi dopo 30 anni sei ancora la più bella di tutte", si legge tra i commenti del post di Martina Colombari che conta un milione di followers sulla sua pagina IG.

Diletta Leotta infiamma i follower: che gol per la regina della serie A

Diletta Leotta è tornata nelle case dei tifosi italiani con l'inizio della nuova stagione della serie A: finite le vacanze, la giornalista e conduttrice catanese illumina il calcio italiano anche quest'anno su Dazn (che detiene i diritti di tutte le 10 partite di ogni turno: 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky). La bellissima showgirl siciliana prima che il massimo torneo calcistico ripartisse, nei giorni scorsi aveva chiuso le sue vacanze festeggiando i 30 anni. E le foto pubblicate sui social hanno infiammato i suoi 8 milioni di follower.

Wanda Nara scollatura strepitosa: lady Icardi illumina Milano

Un raggio di sole illumina Milano: Wanda Nara nelle scorse settimana ha pubblicato un paio di foto dal suo terrazzo. La scollatura della moglie di Mauro Icardi è strepitosa e sullo sfondo si vedono si vede il panorama della zona di Porta Nuova con il Bosco Verticale. Intanto la stagione del Psg è partita. La coppia sta benissimo nella città della Tour Eiffel, anche se Wanda ha confessato a Confidenze: "A Parigi i miei figli si sono ambientati bene ma a loro piacerebbe tornare in Italia, che considerano la vera casa. Quando ci siamo venuti, a luglio, Francesca era così contenta che ha detto al papà: 'Adesso scendo dalla macchina e bacio tutti quelli che passano, amo l'Italia!".

Intanto Mauro Icardi è al lavoro per preparare la stagione con la maglia di un Psg fortissimo (Donnarumma, Sergio Ramos e Wijnaldum hanno rinforzato una squadra che già contava stelle del calibro di Neymar, Mbappè, Verratti e tanti altri) pronto a puntare alla Champions League (e nelle ultime ore si parla ache di Lionel Messi dopo la rottura della Pulce con il Barcellona). L'attaccante argentino nelle scorse settimane era stato accostato alla Juventus. L'ex stella dell'Inter però ha chiarito che vuole restare a Parigi: "Questa stagione, la prossima e la prossima ancora. Non ci sono mai stati dubbi. Forza Paris Saint-Germain!".

