Martina Colombari, sotto la camicia... Lady Costacurta: scatto intrigante (e dolce dedica a Billy)

Martina Colombari, sotto la camicia... Lady Costacurta: scatto intrigante e divertente

Martina Colombari nei giorni scorsi è stata ospita di Verissimo, il programma della domenica pomeriggio di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin.

La showgirl e moglie della leggenda milanista Billy Costacurta (oggi apprezzatissimo opionionista Sky Sport) ha pubblicato qualche scatto del baskstage. Intrigante e divertente al tempo stesso il primo del post social che vede la Colombari coperta dalla sua camicetta nel camerino, con le spalline del reggiseno che si intravedono. E un sorriso dolce che scalda i cuori dei suoi follower.

Martina Colombari, sotto la camicia.. La reazione dei fans alla foto di lady Costacurta

"Sempre bellissima", "senza parole", "elegante": i commenti dei fan sono d'approvazione nei confronti di una delle donne di maggior fascino nel mondo dello spettacolo. E' piaciuta anche l'apparizione della Colombari sotto i riflettori di Verissimo: "Brava Marty bellissima intervista", le scrivono.

Martina Colombari e Billy Costacurta, 27 anni insieme. "Siamo all'antica, non abbiamo troppi grilli per la testa"

A proposito delle parole di Martina Colombari nel salotto di Silvia Toffanin, dolcissime quelle nei confronti di Costacurta, con cui è legata da una storia d'amore lunga 27 anni fa. Il segreto? "Non ci sono segreti, c'è grande rispetto e grande stima. C'è la voglia di rivedersi ancora tra dieci e vent'anni davanti a un camino e a una tazza di té e un libro. C'è la voglia di viaggiare, c'è la voglia di scoprirsi in un'evoluzione della vita di coppia".

Martina Colombari ha sottolineato che, con il passare degli anni, le persone evolvono ed è giusto che lo stesso accada con la loro relazione: "Perché l'amore cambia, è un po' come le stagioni, non possiamo pretendere di essere gli stessi di dieci o vent'anni fa".

"Noi siamo all'antica, non abbiamo troppi grilli per la testa. Siamo il bianco e il nero, perché lui non ama il caos e io invece starei sempre alla ricerca di nuovi amici. Penso che bilanciarsi sia il trucco", le parole dell'ex Miss Italia.

Martina Colombari e il figlio Achille Costacurta: "Io carabiniere, Billy bravissimo"

Sul rapporto con il figlio Achille Costacurta, oggi 19enne, con cui ha partecipato a Pechino Express 2023. "È sempre stato un carattere un po' peperino. Io ero una bambina più docile, sono sempre cresciuta come un soldatino. Se abbiamo un bel rapporto? Nì, come quello che possono avere le mamme con un 19enne maschio", ha spiegato Martina Colombari. Conclusione con dolce dedica al marito: "Billy è bravissimo. Io sono un carabiniere, lui invece dà molto meno peso alle cose. Lui riesce a mettere una distanza tra la sua vita e quella di Achille"