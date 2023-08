Melissa Satta, bikini-lato B da urlo in Sardegna. Berrettini dedica dal Canada

Melissa Satta, bikini e lato B da urlo in Sardegna

Melissa Satta cala un poker di foto che fanno saltare il banco social: la showgirl in bikini azzurro nel mare della Costa Smeralda è bella più che mai e lascia senza fiato i suoi milioni di fans.

Per la conduttrice tv (nell'ultima stagione protagonista a Goal Deeja su Sky Sport) ed ex velina di Striscia la Notizia relax in Costa Smeralda, mentre il fidanzato Matteo Berrettini ha varcato l'oceano: il tennista romano ha iniziato il suo tour americano con l'Open del Canada a Toronto dove ha vinto il primo turno del Master 1000 in due set (6-4, 6-3) contro il francese Gregoire Barrere, guadagnandosi l'accesso al derby italiano contro Jannik Sinner (primo confronto nel circuito tra i due).

Berrettini, dolce dedica a Melissa Satta dall'Open del Canada di tennis

Al termine del match l'ex finalista di Wimbledon si è avvicinato alla telecamera e con un pennarello verde ha scritto "Sole!", una dedica per la sua fidanzata, evidentemente una parola che Matteo e Melissa Satta usano spesso insieme.

Berrettini poi ha ripostato la storia Instagram e ha aggiunto una M con un sole e un cuore.

