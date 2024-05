Mamma Dilettante, Melissa Satta ospite di Diletta Leotta

Nella nuova puntata di “Mamma Dilettante” (prodotta da Dopcast), Diletta Leotta affronta diversi temi con Melissa Satta, ripercorrendo tutta la sua vita, sempre sotto i riflettori, da quando giovanissima divenne una “Velina”.

Melissa si racconta a cuore aperto: l’amore per suo figlio Maddox, la proposta di matrimonio ricevuta da Kevin-Prince Boateng, la cattiveria che dilaga sui social network, la passione per lo sport, cosa significa essere una donna indipendente. Tutte esperienze che la rendono la donna che è oggi, che consegna i suoi insegnamenti nel mantra finale di sapore sportivo dedicato a Maddox: impara a perdere e sarai un vincitore!

Melissa Satta rivela a Diletta Leotta: "Quella proposta di matrimonio con la Barbie sposa"

Nel corso della puntata Diletta Leotta ha chiesto a Melissa Satta come Kevin Prince Boateng le chiese di sposarlo. “Eravamo in Sardegna. Mi ha invitata a cena fuori, cosa che comunque facciamo spesso. Mi ha detto di vestirmi carina visto che avremmo fatto una cena in barca. Io non avevo capito nulla perché lui ha sempre fatto così, le sorprese, quindi sì, era una bellissima sorpresa, però lui mi aveva già regalato un anello, l’anello c’era già. In barca ad un certo punto tira fuori una Barbie sposa, non l’ho mai raccontato a nessuno, ce l’ho ancora a casa. Io ho guardato la Barbie e lui mi dice “L’anello ce l’hai già” [...]. Noi eravamo nella prua della barca, poi ad un certo punto mi porta dietro e nella poppa della barca mi sono trovata i miei genitori, le mie amiche, tutti quanti lì, con una torta. È stato carinissimo.", ha raccontato la showigirl.

Melissa Satta a Mamma Dilettante di Diletta Leotta, ecco la puntata

Melissa Satta a Mamma Dilettanta su Maddox: futuro all'Inter o al Milan?

Melissa Satta ha anche raccontato di Maddox che gioca nella scuola calcio dell'Inter. “E tu e Kevin siete contenti visto che siete milanisti?”, la domanda di Diletta Leotta. La showgirl spiega: “In casa siamo super milanisti, ma è stata una scelta un po’ per comodità, ti dico la verità, perché comunque è veramente vicino casa e poi perché sono molto seri. I figli di una delle mie migliori amiche hanno frequentato la scuola calcio dell'Inter e mi hanno detto che sono veramente bravi. Mi piace molto la gestione che hanno dei bambini quindi ho detto a Maddox che indipendentemente dalla sua fede calcistica, è giusto imparare a giocare dove si deve giocare. Prince è stato uno che ha girato tantissimo e per dieci anni io l’ho seguito. A Maddox ho insegnato questa cosa e gli ho detto che può comunque tifare Milan. Un domani può poi ritrovarsi a giocare ovunque.”

LEGGI ANCHE - Chiara Scelsi sulle orme della Canalis: star alla Night of Kick and Punch 16