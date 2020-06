Menez, l'ex Milan è il super colpo di mercato della Reggina

Reggio Calabria e’ tornata nel calcio che conta, grazie al lavoro straordinario del presidente Gallo, che in un anno e mezzo ha riacceso una città depressa proiettandola nel futuro. Merito del direttore sportivo Massimo Taibi di aver scelto le pedine giuste, merito di Mimmo Toscano che ha plasmato una macchina perfetta a sua immagine e somiglianza. Un campionato vinto sul campo, con meriti assoluti rispetto alla concorrenza. Il meglio probabilmente deve ancora venire, a partire da un calciomercato, che si prospetta scoppiettante già dalle prime mosse.

Il primo colpaccio ad effetto sarà Jeremy Menez, non è più una notizia, ma realtà.

Il francese dopo le esperienze con Roma e Milan tornerà in Italia, e lo farà con la maglia amaranto, c’è l’accordo su tutto, sulle cifre, e sulla durata, triennale, del contratto che legherà Jeremy alla Reggina. Un talento fuori dal comune che messo nelle giuste condizioni può ancora fare ampiamente la differenza, a maggior ragione in Serie B.

Estro, fantasia, classe sopraffina, Menez e’ pronto a far innamorare Reggio Calabria. L’arrivo in città e’ previsto al massimo entro la fine del mese di giugno, poi il sogno ora diventato realtà si concretizzerà definitivamente. Con la giusta magia dentro la testa e al cuore, uno sguardo allo Stretto può essere addirittura affascinante quanto quello di uno alla Touree Eiffel, Menez lo imparerà, come German Denis...