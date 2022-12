Messi meglio di Maradona? "Macché Diego è irraggiungibile". Vota il sondaggio

Messi come Maradona: Argentina campione del mondo nel segno del diez

Dopo cinque Mondiali, a 35 anni Lionel Messi ha riportato il titolo in Argentina (dopo averlo sfiorato nel 2014 quando perse la finale contro la Germania di Goetze) e forse si è scrollato di dosso il paragone con Diego Armando Maradona. Forse. Già, perché ora in tema di di campionati del mondo la Pulce ha pareggiato almeno a livello numerico il trionfo del Pibe de Oro a Messico '86. La maglia numero 10 dell'Albiceleste torna in cima al mondo dopo la vittoria ai rigori contro la Francia di un Mbappè immenso (qui le pagelle di Affari: promossi e bocciati di finale incredibile di Qatar 2022).

Messi campione del mondo in Qatar dopo l'epica impresa dell'Argentina di Maradona a Messico '86

Però Dieguito per molti resta nel mito, lassù, irraggiungibile da Leo anche dopo Qatar 2022. Quel gol saltando palla al piede mezza nazionale inglese, la mano de Dios, la cavalcata vincente sino alla finale con la Germania... Maradona diede la sensazione di vincere quel mondiale quasi da solo (pur senza dimenticare che aveva al fianco giocatori di classe come Burruchaga e Valdano). E a Italia '90 per poco non fece il bis (finale persa contro la Germania dopo aver eliminato gli azzurri di Vicini in semifinale) pur con una caviglia malridotta e un'Argentina forte, ma non a livello di altre nazionali che puntavano al titolo. Tornando al presente, il Mondiale in Qatar è stato decisamente il più bello di Messi: lo ha giocato mixando classe ed esperienza. Ma soprattutto è stato leader in una finale difficile: direttore d'orchestra per 80 minuti quando l'Argentina ha dominato una Francia molle e poco incisiva, leone sul campo di gioco nei supplementari dopo che la sfuriata di Mbappè (e qualche ingenuità difensiva) avevano rimesso la finale in bilico.



Messi e Maradona, chi è il più grande?

Diego Armando Maradona fuoriclasse e guerriero inarrivabile: El Diez, leader capace di condurre le sue squadre (Seleccion e Napoli) e traguardi impossibili. Lionel Messi fenomeno che ha deliziato tutti per due decenni, soprattutto negli anni d'oro con il Barcellona quando è stato protagonista di gol e giocate che parevano possibili solo... alla Playstation.