Messias ko: quanto sta fuori. Giroud, Ibrahimovic e.. Milan, situazione infortuni

Milan, Messias stop: infortunio al muscolo retto femorale

Junior Messias si ferma: tegola per il Milan che perde il brasiliano dopo il suo esordio negli ultimi minuti del match vinto 3-2 sul campo dell'Atalanta prima della sosta. Il centrocampista ex Crotone ha riportato una lesione al retto femorale della coscia sinistra, infortunio che lo costringerà a due o tre settimane di stop. Messias salterà dunque Milan-Verona (sabato sera a San Siro) e i match dei rossoneri contro Bologna di Mihajlovic (in trasferta) e il Torino di Juric (sfida al Meazza), sperando di essere convocato per la trasferta contro la Roma di Mourinho, in programma il 31 ottobre.

Milan, Giroud e Calabria pronti per il Verona. E Ibrahimovic...

Stefano Pioli perde Messias, ma si consola pensando di poter quasi sicuramente avere a disposizione Davide Calabria (ha lasciato il ritiro dell'Italia prima della partita con il Belgio: affaticamente muscolare) e Olivier Giroud, entrambi sulla via del pieno recupero dai vari infortuni. L'attaccante francese ha partecipato anche all'amichevole contro la Primavera del Milan, con l'obiettivo di strappare una maglia da titolare gia' il prossimo turno contro il Verona. Zlatan Ibrahimovic sta lavorando per risolvere l'infiammazione al tendine d'Achille e si è allenato a parte (come Krunic e Bakayoko, vicini al rientro): la speranza del Milan - che non vuole comunque rischiare di forzare i tempi per evitare possibili ricadute - è di avere Ibra tra i convocati contro Verona o la prossima settimana in Champions League nella sfida al Porto.

Milan, Daniel Maldini: infiammazione al tendine rotuleo

Daniel Maldini rischia di fermarti. Il trequartista del Milan, reduce dal gol con la maglia dell'Italia Under 20 contro l'Inghilterra, ha lasciato il ritiro della nazione azzurra per un’infiammazione al tendine rotuleo.