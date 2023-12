Milan, Arabia Saudita sul club di Cardinale. Maldini presidente. E Leonardo...

Milan, Paolo Maldini e gruppo dell'Arabia Saudita vuole il club di Gerry Cardinale

"Cè un tentativo di..." dice Andrea Longoni su un assalto imminente al club di Gerry Cardinale. "Paolo Maldini vuole riprendersi il Milan" da qualche settimana "sta lavorando lui - e non soltanto lui - per rientrare nella porta principale e da numero 1", racconta il giornalista di Telelombardia nel suo canale Youtube. "Alle sue spalle ha un gruppo arabo". Non c'è il nome. "Potrebbe trattarsi di Investcorp", ma siamo alle ipotesi. "Sicuramente è un gruppo di provenienza araba, facoltoso, che vuole entrare nel calcio italiano e acquisire la maggioranza del Milan. Non quote di minoranza perchè vuole comandare"

Paolo Maldini sarebbe "il biglietto da visita da esibire al popolo rossonero". Scenari futuri, di medio-periodo, magari a stadio ultimato? No, l'ex dirigente e bandiera del club rossonero "ha fretta di rientrare nel Milan e crede che questa opportunità si possa realizzare anche in tempi brevi", dice Longoni. Orizzonte temporale? "La prossima estate".

Milan d'Arabia con Paolo Maldini: il 'nodo' Gerry Cardinale

Milan come obiettivo, desiderio del gruppo arabo secondo quanto racconta Andrea Longoni. Poi bisogna fare i conti con Gerry Cardinale che dovrebbe fare il prezzo. Ammesso e non concesso che voglia vendere. Tra stadio rossonero (che dovrebbe nascere tra il 2028 e il 2029) e l'evoluzione della Superlega (dopo il parere delle Corte Ue che apre a scenari clamorosi con i top club italiani divisi: qui le loro posizioni), il numero uno di RedBird - che peraltro ha un piano di a media/lunga scadenza sul Diavolo - potrebbe anche decidere di non aprire neanche a una trattativa.

Milan, Paolo Maldini presidente (e Leonardo): arabi sul club di Gerry Cardinale

Il gruppo arabo però è pronto ad andare in pressing sul manager americano e in quest'ottica "Paolo Maldini diventerebbe presidente del Milan", sottolinea Andrea Longoni. Ovviamente un numero uno con pieni poteri. Il giornalista di Qui Studio a Voi Stadio, esperto di Milan, parla anche di "una riunione fiume" lo scorso weekend a Milano a cui, con Paolo Maldini, avrebbe partecipato anche Leonardo che avrebbe "un ruolo molto importante nel progetto del gruppo arabo".

Da capire se il dirigente brasiliano entrebbe poi un ruolo dirigenziale (direttore generale?) nel nuovo Milan eventualmente acquistato dagli arabi. Certamente ci sarebbe il ritorno di Frederic Massara che sarebbe il ds".

E poi...

Milan, Maldini, Leonardo e l'Arabia Saudita. Il video

Leggi anche