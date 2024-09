Milan-Bennacer: Vos, Zeroli e Rabiot, cosa farà il Diavolo dopo il grave infortunio di 'Isma'

Milan, Bennacer: grave infortunio e 3 mesi probabili di stop

"Lesione al polpaccio di terzo grado": il grave infortunio che rischia di tenere fuori Ismael Bennacer per circa 3 mesi (infortunio in allenamento con la nazionale algerina, gli esami medici delle prossime ore chiariranno meglio le cose), tiene in ansia i tifosi rossoneri e costringe il Milan a cambiare qualche piano sul reparto dei centrocampisti alla vigilia di un tour de force che porterà la squadra di Fonseca a giocare praticamente ogni 3 giorni tra Serie A (solo due punti nelle prime tre giornate sin qui) e Champions League (si parte col trittico Venezia-Liverpool-Inter).

Milan, Vos e Zeroli promossi: le mosse di Fonseca dopo l'infortunio di Bennacer

Tante le voci delle scorse ore sulle mosse del Diavolo alla luce dell'infortunio di Bennacer. Andiamo con ordine. E' evidente che Fonseca rischia di avere seri problemi nelle rotazioni visto che in mezzo al campo ha a disposizione solo Fofana, Reijnders e Musah (oltre al possibile arretramento di Loftus-Cheek, anche se l'inglese è più a suo agio in posizione avanzata). La prima mossa dovrebbe portare a un'accelerazione nell'inserimento in prima squadra dell'olandese Silvano Vos: l'olandese, classe 2005, arrivato in estate dall'Ajax per 2,5 milioni aveva stupito tutti per le sue doti tecniche e fisiche all'esordio con Milan Futuro nel match finito 1-1 contro il Carpi. "Lasciando stare Camarda e Zeroli, secondo me ci sono due giocatori fuori categoria che sono Vos e Jimenez", aveva detto il tecnico della squadra emiliana a fine match. Vos potrebbe essere una bella sorpresa per questo Milan in emergenza, ma potrà essere utilizzato solo in campionato, visto che non ha i requisiti minimi per entrare a far parte della Lista B in ottica Champions League. E nella massima competizione europea per club, Fonseca con tutta probabilità convocherà l'altro gioiello dei giovane Milan, ossia il 19enne Kevin Zeroli che ha già visto la prima squadra nell'ultimo anno e viene considerato uno dei migliori talenti del calcio italiano (non a caso punto di forza nell'Under 20 azzurra).

Milan-Rabiot dopo l'infortunio di Bennacer? Ecco la situazione

E poi c'è il sogno dei tifosi del Milan: Adrien Rabiot. Con lui al fianco di Fofana e Reijnders il Diavolo farebbe un grande salto di qualità in mezzo al campo. Il 29enne ex centrocampista della Juventus è ancora svincolato (ultimo match giocato la semifinale di Euro 2024, Francia-Spagna del 9 luglio): in estate era stato accostato più volte alla squadra rossonera, ma avrebbe dovuto partire proprio Ismael Bennacer (tra sirene dall'Arabia Saudita e interessamenti di Atletico Madrid-Marsiglia che non sono decollati).

Questo infortunio del campione algerino potrebbe scaldare di nuovo la pista Rabiot? Lo scenario o suggestione è ovviamente d'attualità, anche se fino a questo momento non si è mosso nulla: il francese (che comunque non potrebbe giocare gli otto incontri della prima fase di Champions League) dovrebbe abbassare le richieste d'ingaggio che sin qui sono da almeno 7,5 milioni netti a stagione. A queste cifre è impensabile un blitz del Milan. Vero però che sin qui Rabiot ha rifiutato le proposte da Arabia Saudita e Turchia perché vorrebbe restare in uno dei grandi campionati europei (Serie A, Premier League, Liga o Bundesliga)...