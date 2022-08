Milan-Bologna 2-0, De Kateleare inventa, Leao è super. E Giroud.... PAGELLE

MILAN - LEAO E GIROUD AFFONDANO IL BOLOGNA, DE KETELAERE INVENTA CALCIO... LE PAGELLE DEI ROSSONERI

Il Milan batte 2-0 il Bologna e vola a quota 7 punti in classifica superando l'Inter in classifica (a una settimana dal derby, prima però ci sarà la trasferta sul campo del Sassuolo prevista martedì alle 18,30) e staccando la Juventus (fermata sull'1-1 casalingo dalla Roma).

De Ketelaere (voto 7,5) fa il suo esordio da titolare a San Siro e incanta il pubblico rossonero con lampi da grande giocatore. L'ex Bruges è protagonista nel primo gol della squadra di Pioli quando serve a Rafael Leao (voto 7,5) l'assist per il primo gol stagionale. Il raddoppio arriva al 58' una splendida palla del portoghese per Giroud (voto 7) che fa esplodere il Meazza con un gol in acrobazia che non lascia scampo a Skorupski.

Il Milan controlla la partita per tutti e novanta i minuti, non rischiando praticamente mai: Maignan è pressoché inoperoso, la coppia Kalulu-Tomori (voto 7 al francese che sfiora anche il gol su assist di De Ketelaere e voto 6,5 al centrale inglese) annulla Arnautovic e Barrow giocando un match al limite della perfezione.

Il Bologna di Mihajlovic (applauso caloroso per Sinisa da parte dei 70mila di San Siro alla lettura delle formazioni) gioca un match attento, concentrato ed è ben messo in campo, ma raramente riesce a essere pericoloso (l'unica occasione arriva con un palo esterno preso da Sansone al 68'). Non sbagliano nulla e giocano in scioltezza i terzini rossoneri (Calabria-Theo voto 6,5), conferma l'ottimo inizio di stagione Bennacer (gran signore del centrocampo sia in fase offensiva che difensiva: voto 7), supportato da un Tonali (voto 6) che cresce pian piano di condizione dopo il problema fisico riportato nell'ultima amichevole a Vicenza. Fatica Messias sulla destra (voto 5,5: sbaglia tanto e non trova lo spunto al tiro quando ne avrebbe l'occasione, più tonico Saelemaekers - voto 6 che gli subentra al 60').

De Ketelaere (Lapresse)



Nell'ultima mezz'ora spazio anche per Pobega (voto 6) e Adli (voto 6) che lottano, fanno esperienza e mettono minuti importanti nelle gambe (a qualche scampolo di match pure per Gabbia e Ballo-Tourè: SV). Il Milan di Pioli (voto 7: la sua squadra dà l'ennesima dimostrazione di forza e maturità in un match tutt'altro che semplice e scontato) avrà bisogno di tutti ora che inizia un ciclo senza respiro di 7 partite in 21 giorni tra campionato e Champions League.

Milan, Pioli: De Ketaelere ha grande talento per far divertire i tifosi

De Ketaelere ha conquistato San Siro: "Ha già fatto vedere delle qualità importanti, non farà altro che crescere. Deve avere più conoscenza con i compagni ma questo sono processi che richiedono un po di tempo", spiega Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport. "Ha un potenziale importante, ha tutto: qualità, fisicità, sa andare dentro l'area. Ci vuole tempo. Conoscersi bene in campo significa trovare il momento giusto per passare la palla al compagna. Questo processo arriverà, ma ha grande talento per far divertire i tifosi", le sue parole a Dazn. Sulla sua posizione in campo: "Oggi abbiamo giocato quasi con due attaccanti, tenendo aaperti gli esterni. Poteva andare più in profondità, ma è questione anche di trovare i tempi giusti. Ci sono momenti in cui può svariare. Lavoriamo in base alle nostre caratteristicamente e anche in base a quello che possono concederci gli avversari". Su Leao: "E' sempre stato così, lo vedo continuo e sereno. Sa di avere grande potenziale. Non ho mai avuto un Leao disattento o con la testa altrove, ma anche i giocatori sono umani".

MILAN-BOLOGNA 2-0 TABELLINO

MARCATORI: 21’ Rafael Leao; 58’ Giroud

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori (dall’83’ Gabbia), Theo Hernandez (dal 75’ Ballo-Touré); Tonali, Bennacer (dal 62’ Pobega) Messias (dal 62’ Saelemaekers), De Ketelaere (dal 62’ Adli), Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Kjaer, Bakayoko, Brahim Diaz, Rebic, Origi. All. Pioli

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaro, Medel (dal 74’ Bonifazi), Lucumi; Kasius, Schouten (dall’84 Ferguson), Dominguez (dal 63’ Aebischer), Cambiaso, Vignato (dal 63’ Soriano); Arnautovic, Barrow (dal 62’ Sansone). A disposizione: Bardi, Bagnolini, Angeli, Sosa, Raimondo, Lykogiannis, De Silvestri, Amey, Urbanski, Mbaye. All. Mihajlovic

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Ammoniti: Schouten (B), Calabria (M), Adli (M)

Note: 1’ recupero primo tempo; 3’ recupero secondo tempo