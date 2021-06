Milan, tesoretto da 50 milioni: 4 cessioni e 3 colpi dal Chelsea. Mercato news

Leao e Hauge: addio Milan? Krunic e Castillejo sul mercato

Rafael Leao sul mercato? Il Milan non lo ha messo in vendita, ma l'attaccante portoghese non è incedibile. Il ragazzo ha mercato e, secondo la Gazzetta, se dovesse arrivare un’offerta consistente (da 25 milioni in un su) verrebbe presa in considerazione. Un altro talento che può partire è il norvegese Hauge, che, se venisse venduto potrebbe garantire una buona plusvalenza (valutazione da 15 milioni). Anche Krunic e Castillejo (quest'ultimo nel mirino del Betis Siviglia) sono in bilico e il Milan potrebbe venderli. Complessivamente, se dovessero concretizzarsi le quattro cessioni, il club rossonero potrebbe ricavare un tesoretto attorno ai 50 milioni. Soldi importanti per rinforzare la squadra in vista della stagione che vedrà il Diavolo tornare in Champions League.

Milan: Dalot-Odriozola, Giroud-Jovic, Ziyech e Bakayoko, Brahim Diaz e Junior Firpo. Calciomercato: news rossonere

In entrata "più Dalot di Odriozola, più Giroud di Jovic. Si va avanti sempre con Brahim Diaz e con Junior Firpo, ma solo se il Barcellona dovesse aprire al prestito", ha spiegato Gianluca Di Marzio a 'Calciomercato - L'Originale' in onda su SkySport. Su Giroud e i giocatori in uscita del Chelsea: "Trattativa sempre allo stesso punto. Il Milan ha l'accordo chiuso col giocatore: biennale da 3,5 milioni di euro netti che diventano 5 con il decreto crescita e i vari bonus. Si sta aspettando che i procuratori lo liberino dal Chelsea. Ma è successo che il Milan sia interessato anche a Ziyech e Bakayoko; è molto probabile che già all'inizio della settimana prossima ci si possa sedere davanti ad un tavolo per vedere se si potrà realmente fare questo pacchetto più ampio con Giroud magari a zero, Ziyech in prestito - come vorrebbe il Milan - e Bakayoko. Vedremo se il Milan riuscirà a trovare questo tipo di intesa, doppia, tripla o soltanto con Giroud. L'alternativa è Jovic e la confermiamo: se il Real Madrid apre al prestito di Jovic può diventare il piano B dei rossoneri qualora per Giroud dovessero esserci delle problematiche".