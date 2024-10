Milan, da Frendrup a Berardi e... Il Diavolo prepara la rivoluzione a gennaio

Calciomercato Milan: Frendrup, Berardi/Skov Olsen e Dorgu

Il Milan pensa a tre rinforzi per il Milan, uno per ruolo nel mercato di gennaio. Il centrocampista del Genoa Frendrup è in cima alla lista per affiancare Fofana in mediana: ha una valutazione di 20 milioni di euro e a gennaio potrebbe vestire la maglia rossonera.

A destra spunta il nome di Domenico Berardi del Sassuolo, appena rientrato dopo uno stop di 7 mesi per la lesione al tendine d'Achille e che difficilmente resterà in B fino a giugno. La prima alternativa è il 24enne danese Andreas Skov Olsen attualmente al Bruges, ma che conosce bene il campionato italiano dopo la sua esperienza al Bologna (dal 2019 al 2022 quando poi passò in Belgio).

A sinistra serve un vice Theo Hernandez (che peraltro ora è squalificato per due giornate: Terracciano o il giovane Jimenez contro l'Udinese a San Siro sabato sera): piace il 19enne Patrick Dorgu terzino del Lecce e della nazionale danese (in cui ha esordito - con gol alla Svizzera - a settembre in Nations League, collezionando tre presenze).

Calciomercato Milan, le voci su Mastantuono

Nelle scorse ore poi le voci sul giovane talento argentino Franco Mastantuono anche se nel ruolo il Diavolo ha in casa il talento Mattia Liberali (a segno con due gol in due partite nell'Italia Under 19 contro il Galles a cui ha aggiunto anche un assist per l'altro gioiello rossonero Francesco Camarda).

Calciomercato Milan, le possibile uscite a gennaio

Gli ingressi in rosa potrebbero portare anche a qualche cessione (o prestito) nella rosa rossonera: possibile la partenza di Luka Jovic, mentre sono sotto esame Samuel Chukwueze e Noah Okafor.

In vista di giugno poi sarà da valutare il futuro di Daniel Maldini, che potrebbe essere conteso da Inter e Juventus stando alle indiscrezioni di queste ore, ma su cui il Milan ha ancora un eventuale jolly da giocare.