Milan-Donnarumma: i bookmakers scommettono su Gigio a...

Milan-Donnarumma: i bookmakers scommettono su Gigio al Psg

Il futuro di Gigio Donnarumma potrebbe non essere al Milan, dato che, secondo quanto riporta Gimeg, Mino Raiola vorrebbe che il suo assistito facesse il salto di qualità nella prossima finestra di calciomercato, portandolo in un top club europeo come il Psg.

Su Matchpoint, si valuta la possibilità che il club francese riesca a prendere il portiere del Milan (in scadenza nel 2021) entro il prossimo 31 agosto, e tale eventualità è proposta a 3,00.

A 4,00 c’è invece la possibilità che il Psg acquisti Koulibaly dal Napoli. Il difensore africano sistemerebbe la difesa del club parigino.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo tentato dal Psg: trasferimento a 15,00

Il Coronavirus lo ha spinto ad allontamarsi momentaneamente dall’Italia e dalla Juventus, ma, nella prossima finestra di calciomercato Cristiano Ronaldo potrebbe decidere di separarsi definitivamente dai bianconeri per andare in altri top club europei come il Manchester United o il Real Madrid. Secondo i bookmaker non è impossibile che CR7 lasci Torino per tornare in una delle sue vecchie squadre. Tale eventualità, stando a quanto riporta Agimeg, è in lavagna a 7,50 per quel che riguarda il Real Madrid e 10,00 per il Manchester United. L’affare si deve chiudere entro il prossimo 10 settembre. Più difficile il suo trasferimento al Psg: l’aventura in Francia si può giocare a 12,00, quella in Germania al Bayern a 15,00. A 1,05 si può giocare il fatto che resti alla Juventus