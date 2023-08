Milan, dopo Tonali un altro rossonero va al Newcastle, è ufficiale

Milan-Newcastle, dopo Tonali anche il team manager Andrea Romeo

Andrea Romeo non è più il team manager del Milan. L'ex arbitro ricopriva questo ruolo dal 2017: lascia la società rossonero per raggiungere il Newcastle di Sandro Tonali.

E il suo addio al club di via Aldo Rossi per i Magpies è correlato proprio al recente acquisto (da 80 milioni di euro) del 23enne centrocampista ex Brescia: sarà infatti integrato nello staff del centrocampista per aiutare il suo inserimento nella nuova realtà inglese.

Negli corso della tournée americana del Milan l'incarico di Andrea Romeo è stato assunto pro tempore da Giuseppe Coviello, dirigente che attualmente nel club di via Aldo Rossi ha la carica di Commercial player liaison. Gli altri due candidati per il ruolo sono Lorenzo Libutti (Head of commercial football operations del Milan) e Dario Aduasio (membro della segreteria dello sport).

