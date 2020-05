Milan e Napoli su Azmoun: sfida per il Messi iraniano. Che giocate: video

Milan e Napoli su Azmoun: sfida per il Messi iraniano

Il Milan è interessato alla punta esterna dello Zenit San Pietroburgo Sardar Azmoun, e lo sta contendendo al Napoli. Il 25enne attaccante è soprannominato il "Messi d'Iran" per la capacità di dribblare in velocità e il feeling con il gol: ha impressionato allo Zenit, accumulando 26 reti e 10 assist in 45 presenze in tutte le competizioni (32 reti in 50 presenze con la nazionale).

Lo Zenit ha fatto sapere che prenderebbe in considerazione solo offerte superiori a 30 milioni di euro per Azmoun. Il Napoli è considerato il favorito per il giocatore ma il club italiano ha attualmente tutti i posti per gli extracomunitari occupati. Da quanto si racconta in Russia il Milan ha avuto dei colloqui iniziali con l'agente di Azmoun e nelle prossime settimane si capirà se l'interesse si tradurrà in vere trattative.