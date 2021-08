Milan-Ilicic svolta: calciomercato, rivelazione sulla trattativa. E Ziyech...

ILICIC-MILAN, ACCORDO. MANCA QUELLO CON L'ATALANTA

Josip Ilicic e il Milan potrebbero davvero celebrare un matrimonio in questa sessione di calciomercato. Il fantasista sloveno ha comunicato di voler lasciare l'Atalanta e secondo SkySport, l'intesa tra il giocatore e i rossoneri c'è da diverso tempo, mentra manca ancora l'accordo tra il club di via Aldo Rossi e i bergamaschi. La Dea chiede 8 milioni per il 33enne, il Milan conta di limare sul prezzo nei prossimi giorni.

ZIYECH E VLASIC, SOGNI MILAN. JAMES RODRIGUEZ, CEBALLOS E ISCO: LA SITUAZIONE

L'arrivo di Ilicic non dovrebbe precludere quello di un altro fantasista/attaccante esterno e Hakim Ziyech resta uno dei giocatori più apprezzati dal Milan. II 28enne marocchino del Chelsea (preso dall'Ajax nel gennaio 2020 per 38 milioni più 4 di bonus) viene considerato ideale perchè potrebbe giocare dietro le punte, ma anche a destra (così come Ilicic). Bisogna però attendere gli ultimi giorni di mercato per capire se i blues lo lasceranno partire in prestito (magari con diritto di riscatto). A proposito di Chelsea: secondo Sky la prossima settimana il Milan parlerà con il club lodinese di Bakayoko (seguito anche dalla Juventus e dal Napoli che lo vorrebbe nuovamente dopo la scorsa stagione in prestito). Tornando al discorso fantasista, piace ovviamente molto anche Nikola Vlasic (24 anni a ottobre) ma il CSKA Mosca per ora chiede un obbligo di riscatto e 30-35 milioni (e lo Zenit ne ha offerti 25). Sullo sfondo James Rodriguez che vorrebbe venire in Italia (ma l'ingaggio da 5 milioni frena sul colombiano dell'Everton), oltre a Dani Ceballos (il Real Madrid valuta di prestarlo, ma l'infortunio di Toni Kroos potrebbe trattenerlo in blanco) e Isco (vale 15 milioni: anche per lui il problema può essere sopratutto sullo stipendio).

Hauge-Milan addio: accordo con l'Eintracht Francoforte

Jens-Petter Hauge lascerà il Milan e diventerà un giocatore dell’Eintracht Francoforte. L'esterno norvegese è pronto per volare in Germania dove dovrà sostenere. Il calciatore si trasferirà in Bundesliga in prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni. Saluta Milanello Mattia Caldara: accordo tra il club rossonero e il Venezia per il suo trasferimento (prestito con diritto di riscatto)