Milan-Leao rinnovo: bomba dal Portogallo (con assist del Lille). Retroscena

Milan-Leao, lodo Sporting? Record: Lille paga i 20 milioni

Milan e Rafa Leao più vicini al rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024. Secondo il quotidiano portoghese Record, il Lille avrebbe deciso di farsi carico del "Lodo Sporting", ossia del pagamento della multa che l'attaccante rossonero ha con il club portoghese. Tutto nacque dopo che Rafael Leao nell'estate 2018, rescisse unilateralmente il contratto per accasarsi a titolo gratuito al Lille, in seguito alla violenta aggressione subita nel centro sportivo del club da parte degli ultras dello Sporting Lisbona. A quel punto i Leões avevo fatto ricorso agli organi competenti.

E ora, secondo Record, il Lille si farà carico interamente dei 20,3 milioni complessivi (16.5 di risarcimento più 3.8 di interessi) a seguito del ricorso perso presso la Corte Federale Svizzera, che ha confermato la condanna in solido da parte del Lille emanata dal TAS di Losanna. Se la notizia verrà confermata, all'attaccante portoghese del Milan verrà deconfiscato il 20% dello stipendio annuale che, attualmente, gli viene sottratto come somma da versare allo Sporting.

Milan-Leao, rinnovo più vicino. Giroud quasi fatto

Cancellata la multa potrebbe arrivare il prolungamento del contratto tra Rafael Leao e il Milan con il gioocatore che ha voglia di restare ancora rossonero e vedrebbe salire il suo ingaggio da 1,5 milioni di euro netti a stagione a 5 milioni di euro più bonus (arrivando sino a 7). Da alcuni giorni filtra ottimismo sul rinnovo di contratto, anche se certamente la qualificazione alla prossima Champions dai rossoneri può essere decisiva per trattenere Leao anche il prossimo anno allontanando in estate le sirene dei top club europei.

Milan vicino a prolungare il matrimonio anche con Olivier Giroud. L’attaccante francese sarà in scadenza a fine stagione e sono molti i club che pensano a lui, ma la fumata bianca con il club rossonero pare molto vicina sulla base di nuovo accordo su base annuale a 3,5 milioni di euro a stagione più bonus.