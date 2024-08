Milan, Mattia Liberali (il piccolo Foden") incanta tutti: dribbling e giocate di classe dal trequartista rossonero

Milan, Mattia Liberali incanta tutti: dribbling e giocate di classe dal trequartista rossonero

Il Milan si coccola Francesco Camarda, centravanti predestinato su cui in proiezione futura conta molto non solo il club rossonero, ma tutto il calcio italiano. Il golden boy del Diavolo ha giustamente bisogno di tempo per crescere e il prossimo step sarà, a soli 16 anni, la Lega Pro con Milan Futuro, avvicinandosi sempre più ai ritmi della prima squadra. E con lui ovviamente anche l'altro gioiellino Kevin Zeroli.

Mattia Liberali, "il piccolo Foden" del Milan

Chi però sta incantando tutti, ma proprio tutti (probabilmente anche mister Fonseca) è Mattia Liberali. Diciassette anni compiuti in primavera (6 aprile), tornano alle mente le parole pronunciate da Billy Costacurta su di lui: "Quale ragazzo mi ha colpito? Mattia Liberali, 2007 del Milan: è giovane, mi ricorda Foden (24enne trequartista e stella del Manchester City, ndr)".

Milan, Mattia Liberali: lampi di classe contro Manchester City e Real Madrid

Dopo essere già partito titolare nel match contro il Rapid Vienna di metà luglio (buona subito la prima), nella tournée negli Usa del Milan (dove sta facendo molto bene anche il portiere classe 2005 Lorenzo Torriani), il talento di Mattia Liberali sta venendo alla luce anche al cospetto di grandi club e giocatori già affermati.

Lampi di classe contro il Manchester City di Guardiola, confermati da una prestazione ancora più convincente nei 65 minuti in campo contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti: assist per il gol vittoria di Chukwueze, rete sfiorate del possibile 2-0 (imbeccato in questo caso lui dall'esterno nigeriano), un tunnel a Rudiger e giocate di prima che mettono in mostra il suo talento puro (veloce di gambe e anche di testa) capace di svariare su tutta la zona delle trequarti. Il tutto condito dalla personalità di un ragazzo di 17 anni che va a cercare il pallone e cerca sempre di essere nel vivo del gioco.

Per lui si prospetta una stagione con gli altri talenti della 'cantera' rossonera in serie C. Ma chissà che Fonseca nel corso della stagione non veda luce anche nella prima squadra del Milan... "Liberali gioca con coraggio ma dobbiamo pensarci, capire quello che sia meglio per lui, se andare a giocare dove può avere più spazio oppure restare qui, stare un po’ con noi e avere la possibilità di giocare per Milan Futuro. Tutti i giovani comunque stanno dimostrando maturità e coraggio", le parole del tenico rossonero a Gazzetta.it dopo la vittoria per 1-0 contro il Real Madrid.