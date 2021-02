Ascolti tv, Obama ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Barack Obama ospite a 'Che tempo che fa'. Fabio Fazio lo ha annunciato su Twitter in vista della puntata che andrà in onda domenica 7 febbraio 2021 su Rai 3. "Thank you Mr. President", ha scritto il conduttore sui social. L'ex numero uno della Casa Bianca (che a novembre ha pubblicato il suo libro, "Una terra promessa") è solo l'ultimo dei grandi ospiti internazionali di questa stagione: da George Clooney a Jane Fonda passando per Susan Sarandon, Greta Thunberg e il virologo Anthony S. Fauci.

Domenica 7 febbraio il 44° Presidente degli Stati Uniti @BarackObama a @chetempochefa.

Thank you Mr. President!!! pic.twitter.com/yEm73Oqkcg — Fabio Fazio (@fabfazio) February 2, 2021

L'annuncio dell'ospitata di Obama è stato dato anche dal profilo ufficiale di Che Tempo che fa