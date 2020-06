Bennacer strega Guardiola e il Psg: Milan e la clausola da 50 milioni...

Bennacer, Guardiola lo vuole al Manchester City

Ismael Bennacer diventa oggetto dei desideri sul mercato internazionale. Il 23enne centrocampista del Milan ha l'attenzione di due top club. In primis il Manchester City su indicazione diretta proprio di Pep Guardiola.

Bennacer, Manchester City ma anche Psg

L'ex Empoli piace tantissimo al tecnico catalano e avrebbe chiamato il numero 4 rossonero per spiegargli il progetto che ha in mente per lui nel suo City. L'algerino (votato miglior giocatore della Coppa d'Africa 2019 vinta con la sua nazionale, trofeo che mancava da 29 anni) però ha su di sé gli occhi di un'altra big: il Psg di Leonardo che sta cercando un giocatore nel ruolo (gira anche il nome di Pjanic, soprattutto dopo la frenata nella trattativa Barcellona-Juventus per le forti resistenze del 23enne brasiliano Arthur a lasciare i blaugrana).

Bennacer-Milan, clausola da 50 milioni

Sirene che possono far girare la testa, ma non sarà facile strapparlo al Milan. Bennacer viene considerato uno dei perni nella squadra che verrà e difficilmente verrà ceduto. A meno di un'offerta economica importante. In questo senso, nelle scorse ore, stando ad Rmc Sport, è emerso un dettaglio inedito: nel contratto che il giocatore ha firmato la scorsa estate con il club rossonero ci sarebbe una clausola rescissoria che gli consentirebbe di liberarsi a fronte di un pagamento di 50 milioni di euro. Di fronte a un accordo del 23enne con Psg o City e al pagamento dei soldi per liberarlo, il Milan non potrebbe far nulla. Se non contare una ricca plusvalenza visto che un anno fa il club rossonero lo prese per 16 milioni più bonus, bruciando la concorrenza prima che il prezzo del suo cartellino potesse salire (come sarebbe probabilmente accaduto se fosse stato trattato dopo la Coppa d'Africa).