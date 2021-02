Granada-Napoli tv e streaming: TV8 o Sky? Europa League dove vedere il match

Granada-Napoli ci siamo. La squadra di casa gioca allo stadio Estadio Nuevo Los Cármenes la sfida d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League (alle ore 21). Tante assenze per Rino Gattuso (tra infortuni e covid): l'allenatore della squadra partenopea in attacco dovrebbe puntare su Osimhen con Politano e Insigne. Ecco una guida veloce per seguire Granada-Napoli in tv e streaming.

Granada-Napoli tv: TV8

Granada-Napoli in tv su TV8. La sida di Europa League sarà trasmessa in diretta dalle 21 in chiaro con telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Daniele Adani e a bordocampo Massimo Ugolini.

Granada-Napoli tv: Sky

Granada-Napoli in tv avrà la diretta ovviamente anche su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e TV8 (in chiaro) sempre con Maurizio Compagnoni, Daniele Adani e Massimo Ugolini a raccontarla (Diretta Gol a cura di Federico Zancan).

Granada-Napoli streaming

Granada-Napoli in streaming sarà trasmessa in diretta dalle 21 sul sito di TV8 (free) oltre a Sky Go e Now Tv.

Granada-Napoli radio

Granada-Napoli sarà raccontata in diretta su Radio Rai1 dalle 21 con la cronaca di Diego Carmignani e Giuseppe Dossena

GRANADA-NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI

GRANADA (4-3-3): Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo, Neva; Montoro, Gonalons, Herrera; Kenedy, Molina, Machis.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne.