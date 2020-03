Ibrahimovic addio Milan: Monza (Galliani) e Napoli in corsa

IBRAHIMOVIC-MILAN

Ibrahimovic lascerà il Milan a fine stagione? I rumors del calciomercato danno Zlatan lontano da Milanello dopo l'addio di Boban e con il nuovo corso che si sta per aprire e vedrà probabilmente Ralf Rangnick al comando (al di là delle smentite di questi giorni) in veste di allenatore, manager o di allenatore-manager. Ad ogni modo sul futuro di Ibra al Milan se ne saprà di più nelle prossime settimane, dopo il suo ritorno dalla Svezia, quando la squadra rossonera riprenderà gli allenamenti (al momento è fissata la data del 23 marzo, ma con il campionato fermo è probabile un ulteriore rinvio).

IBRAHIMOVIC-MONZA

A Monza però sognano Ibrahimovic. Da settimane girano indiscrezioni sul sogno di Galliani (e Berlusconi) di riprendere Zlatan dopo gli anni della sua prima avventura in rossonero. Filippo Antonelli, direttore sportivo del Monza, a Binario Sport apre la porta dei sogni su Zlatan: “Ibrahimovic è un grande campione, questa proprietà può fare di tutto. Ibrahimovic è talmente forte che non può essere non funzionale ad un progetto. Mi sento quotidianamente con Galliani, scout ed agenti, giocatori esperti per portare a breve il Monza in A”. In questo momento la squadra è in serie C, ma ha dominato la stagione arrivando ormai a un passo dalla promozione in B (quando i campionati potranno riprendere). Merito della squadra, ma anche del suo allenatore. “Avere tutti questi punti di vantaggio qualcosa di straordinario, siamo molto soddisfatti del lavoro fatto finora dai ragazzi e da mister Brocchi”.

IBRAHIMOVIC-NAPOLI

Anche a Napoli sognano Ibrahimovic. Affare difficile. Anche se Il Processo su 7 Gold tiene aperta la porta. "Gennaro Gattuso ha sentito al telefono Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non ha escluso l'ipotesi Napoli, anzi. L'ex bomber del Psg ha fatto chiaramente intendere di essere molto attratto dal sodalizio campano. Nei prossimi mesi penserà seriamente alla possibilità di trasferirsi al Napoli. L'affare potrebbe andare in porto", ha spiegato Fabio Santini.

IBRAHIMOVIC...SVEZIA

Milan, Napoli, Monza... o ritorno in Svezia (forse la pista più calda) magari dando l'addio al calcio: il futuro di Ibrahimovic resta tutto da scrivere.