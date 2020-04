Ibrahimovic non smette e tiene aperta la porta al Milan o...

Ibrahimovic non smette e tiene aperta la porta al Milan

Ibrahimovic potrebbe non restare in Svezia e soprattutto medita di non lasciare il calcio. L'attaccante svedese in questi giorni di quarantena mondiale per l'emergenza coronavirus sta riflettendo sul futuro e, secondo la Gazzetta dello Sport, le possibilità che lasci il calcio sono in calo. L'idea di fondo è che Ibra non vorrebbe chiudere la carriera in questo modo, a causa di un virus. Si sente ancora in forma e pensa di andare avanti.

Non solo. Nella testa di Ibrahimovic c'è un solo Paese dove proseguire la sua carriera ed è l'Italia. Al Milan?Anche. Non per forza al Milan, con cui ha firmato un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo per la prossima stagione: l’addio di Boban ha complicato le cose e una eventuale partenza di Maldini non le renderebbe più semplici. Sono loro che hanno fortemente voluto riportare Zlatan in rossonero. Il Milan di Gazidis punterà forte sull'arrivo di giovani talenti e sull'autofinanziamento e cercherà di ripartire anche sul piano commerciale. Chi meglio di Ibra come traino? Va però costruito un rapporto con Gazidis e, secondo la Gazzetta, il dialogo tra le parti a breve potrebbe entrare nel vivo. In casa Milan si percepisce grande attenzione e disponibilità da parte del campione svedese.

Ibrahimovic, le alternative al Milan in Italia

Alternative al Milan in Italia per Ibrahimovic? Va ricordato che prima di firmare con i rossoneri ci provò Mihajlovic a portarlo al Bologna. Non va escludere un assalto del Napoli di De Laurentiis e Gattuso (l'allenatore dovrebbe essere confermato e avrebbe accolto volentieri Zlatan al Milan lo scorso anno). Più complicata la pista che porta all'Inter: Conte sta cercando un vice Lukaku, al momento gli indizi portano a Giroud che sarà libero a parametro zero in estate ed era stato cercato dai nerazzurri sin dal mercato di gennaio.